港人移民潮 情况是否有改变？

来源：明报

作者：周永新

本月初，香港总商会发表一份名为《人才短缺调查2023》的报告，当中指出︰在收到的196份会员公司的问卷中，有74%称有人才短缺问题，其中61%声称人才短缺持续了1至3年。香港出现人才短缺，不是什么新鲜话题，但报告令人瞩目的是，在有人才短缺的会员公司中，有70%表示，人才短缺是因为员工为了移民而离职。读了这个报道，相信不少人都会觉得，香港人才所以这么短缺，原因是他们都移民走了。

人才短缺 是否因为移民？

香港真的有这么多人才因移民而离开工作岗位？首先，香港总商会的报告是根据收回的问卷作分析。据笔者的经验，这类自愿交回问卷的调查，代表性一般要打折扣，因为那些没有人才短缺的公司，相信多不会交回问卷。换言之，该报告只代表有人才短缺公司的情况，绝对不能以偏概全，以为香港每间公司都不够人才，更不要以为流失的人才都是为了移民。

其次，会员公司在回答人才短缺的原因时，可以选择多于一项。因此，该报告虽有70%会员公司选择移民作为人才短缺的原因，但不代表走了100个人才，其中70个是为了移民。其实，答案中，有79%选择“寻求更高薪酬”，即另有高就而离开，情况比移民严重。总括而言，总商会调查报告所能证实的，是香港近年多了人移民，使人才短缺问题更趋紧张。

笔者无意淡化香港人才短缺的问题，更无意否定近年出现的移民潮。事实上只要稍微留意身边亲友动向，便知道香港的移民潮并不是一些人说没有就没有了。2019年修例风波后，笔者曾在栏目讨论香港出现的移民潮，那时指出，不少港人为了忠于自己信念，或为了坚守自己的价值观念而移民，也有家长为了子女教育和他们的未来，决定到另一处他们可以安心培育子女的地方居住。

人才流失 拖慢香港向前发展步伐

过去两三年，港人移民的原因不一，其中不乏香港所需人才，或多或少会拖慢香港向前发展的步伐。香港总商会的调查报告也显示，最短缺人手的是年薪20万至50万元的员工，少于20万元的也严重，但绝对不是年薪150万元或以上的“打工皇帝”。数字上看，可见过去几年移民的港人，应多是中等收入的人才和他们的家人。他们或有一定的储蓄或资产，一旦决定离港，他们多有能力在外地置业及重建自己家园。他们最感可惜的，相信是必须离开这个他们生活了数十年的香港。

这股移民潮会持续多久？冠病疫情缓和后，香港移民的数字是上升或下降？笔者没有做过有关调查，手上也没有数字作分析；况且，移民是非常个人的决定，不轻易向别人透露自己移民的原因。不过就自己观察和接触所及，笔者发觉自年初开始，港人对移民的感受和看法似乎出现了一些变化，笔者姑且在这里提出来，毕竟移民对不少港人来说，是一个逃避不了的议题。

是否移民？ 考量的是移民后生活

第一，有关移民的决定，看来港人已从过去以价值观念为首要考量，转到一些与移民之后生活状况有关的问题。他们现在思考的是：移民后能否找到工作？自己和家人是否有适应困难？自己是否有足够储蓄，维持未来几年在外地的生活？

笔者以前讲过，修例风波后决定离开的港人，很多是因为不相信香港能够保持原有制度，也有一些认为他们珍惜的价值观念，特别是民主、自由、人权、法治等香港核心价值，将不会被重视，也不再是港人追求的目标。那时候，决定移民的港人离开时常说的一句话是：“香港已不是我们认识的香港。”

这种以价值观念取向先行的情况，经过差不多两年时间，看来已出现变化。笔者并不是说现在有意移民的港人，不再重视自由、民主等价值观念；但他们对这些价值观念的看法，因为客观环境转变，看来也有新体会，例如：民主政制并不等同一人一票直接选举，民主选举可以采取多种形式；个人的权利和自由得到《基本法》保障，但不能危害国家安全。当然，有意移民的港人中，部分仍坚守自己对民主和自由等价值观念的看法，并作为自己是否移民的首要考量，惟持这种态度的港人似乎愈来愈少。

笔者发觉，现在有意移民的港人在下决定前，他们考量的更多是他们移民后的生活。修例风波之后移民的港人，很多是说走就离开，并不理会移民后可能发生的事；今天，有意移民的港人，可以从已移民的亲友身上知道移民是怎么一回事，个中苦乐，他们应该一清二楚。他们现在要移民，必须多作准备，绝对不能冲动行事。

移民跟送子女留学海外不再连在一起

第二，以往不少港人为了子女的教育和未来而移民，他们不能接受特区政府以公民与社会发展科取代通识科，也不想自己子女接受他们心目中认为的“爱国”教育，所以毅然与子女一起移民，或送子女到外国读书，希望他们毕业后可以在当地留下来，不愿看见子女在港被迫放弃自己的信念，也怕子女不能接受香港现有的社会氛围。

今天，为了子女而全家移民的已大幅减少。虽然送子女到外国读书的现象仍十分普遍，但现在送子女到外国读书的，不一定为了安排他们移民，更多是给予子女有选择的机会；至于他们将来是否在外国居留，则由他们自己决定。其实，现在是否送子女到外国读书，家长的考量是多方面：一来，在外国读书，每年费用动辄三四十万港元；二来，香港适龄学童人口下降，现在进入传统名学和世界排名前列的本港大学，再不似过往般困难，子女在港读书又是否不可接受？三来，香港教育制度看来不是这样糟糕，子女在港读书最少可以留在父母身边。

移民定义变模糊 不再是一走了之

第三，以往移民是离港到外国居住，今天移民的定义已变得模糊。修例风波后，一些港人因为恐惧而离港；但离开的港人中，部分早已持有外国护照或居留权，他们离开并非移民，而是行使他们在外国的居留权。另外，一些修例风波后离开的港人，看来他们只打算到外地暂住，或进修、或从事并不固定的工作，他们不应计算在移民之列。自特区政府解除因疫情而设的限制后，过去两三年离开的港人，一些不时看到他们在香港出现或回来探亲。

总结而言，笔者不知道港人移民潮会否持续，但情况却出现一些变化，包括价值观念取向不再是主导移民的主要原因、为了子女移民的情况迅速减少、送子女到外国读书并不等同安排他们移民、移民不再是一走了之。

因应以上变化，特区政府如何建设香港成为港人热爱留下来的地方，以后有机会再谈。

作者是香港大学社会工作及社会行政学系荣休教授