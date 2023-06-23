印美国安顾问是推进两国合作关键人物

来源：明报

印度总理莫迪访美预期将跟美国总统拜登公布多项合作成果，幕后关键人物是主责双边谈判的印度和美国国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）和沙利文（Jake Sullivan）。二人都被视为两国领袖的左右手，在两国战略变化上发挥关键作用。

“印度詹姆斯·邦德” 美赞国际之宝

据印度《经济时报》所指，莫迪2014年上台后，其一最早的人事任命便是多瓦尔。情报体系出身、千禧年初年曾任情报局局长的多瓦尔（故有印度传媒称他为“印度詹姆斯·邦德”），此后成为莫迪在外交国安领域的左右手——另一重要人物是提出“多重结盟”（multi-alignment）战略的现任外长苏杰生。

多瓦尔经常负责一些最棘手或最战略性的任务：他就任才约半年，即兼任中国问题特使，负责为中印重启边界谈判铺路；2019年印度废除宪法第370条，借此收回查谟和克什米尔地区自治权，他被指是主要策划者之一；到这次莫迪访美重点之一的美印“关键与新兴科技倡议”（iCET），也是由他负责跟美方协商。

拜登和莫迪去年QUAD峰会期间宣布iCET计划，多瓦尔此后获指派相关谈判，美方主要对口官员便是沙利文，他俩今年1月正式宣布iCET成立，成为美印关系的新里程碑。iCET容许美印在人工智能、防卫生产、量子电脑、半导体、通讯基建以至太空项目等合作，在多瓦尔和沙利文推动下，迄今最主要成果是全球最大飞机引擎生产商通用电气航空（GE Aviation）同意在印度生产飞机引擎，甚至可望转移科技来协助印度本土自行生产战机引擎。

多瓦尔在推进美印关系的角色，尤其受华府看重。美国驻印大使加塞蒂（Eric Garcetti）近日称许多瓦尔在塑造iCET上的作用，“印度的国安顾问不只成为国家之宝，更已成为国际之宝”。

沙利文则是拜登的核心外交幕僚之一（另外还包括国务卿布林肯和特拉华州参议员库恩斯等），任内主导华府的乌克兰、印太（对华）以至地缘经济和科技等领域的战略规划。作为美印iCET项目的美方牵头人，沙利文对美印关系提升也有重要作用，他上周二（13日）一连两日到访印度，会见莫迪、多瓦尔和苏杰生，为莫迪访美行程内容作最后协调。沙利文回国后在记者会上表明，预期美印关系会在莫迪此行迎来“转型时刻”。

拜登核心幕僚：华非首要议题

在周一刊登的《印度斯坦时报》专访，被问到驱动印美关系前进的因素有多少是对中国的共同焦虑时，沙利文强调拜登和莫迪皆通过“（美印关系）所带来的机会”视角去看待双边关系，多于通过“其需要忧虑或防止的威胁和挑战”视角，又指美印关系的“压舱物”来自两国民众对视另一方为伙伴的“本质乐观”看法，“因此这不是对于共同威胁的某种地缘政治协议或权宜之合”。他形容印度跟美国国安愿景一拍即合，加深两国防卫联系符合美方利益。

然而，沙利文也在访问中承认，中国会是双方讨论的议题之一，“我们尝试做的是发展对中方动作和活动各自关切的共同理解，继而尽可能就如何处理这些关切进行协调和结盟”。但沙利文重申，对华议题并不处于“首要或主导地位”。