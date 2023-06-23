台湾应尽速拟订对大陆总体战略

来源：台湾《工商时报》

工商社论

随着美国国务卿布林肯日前访中并与中国国家主席习近平会谈，美中紧张关系出现转圜，台湾也当审慎因应。事实上，自大陆商务部4月12日发布启动对台贸易壁垒调查后，本报即以一系列社论提醒：台湾的当务之急，是在客观认识大陆经济对我影响的前提下，建构以台湾为主体的经贸战略，才能建立健康对等的两岸经贸关系。特别是大陆已提出“对台总体方略”，台湾若无法提出相对应的“对陆总体战略”，将逐渐陷入左支右绌的窘境。

近年来台湾面对大陆诸般举措之所以进退失据，有其主客观因素。客观方面，主要是没有认识到大陆经济崛起下的两岸实力消长；主观方面，则是未能理解大陆对台总体战略的核心意涵，以致误读大陆对台政策。

从数据来看，大陆经济的快速崛起已无需赘言，其GDP总量已超过全球经济的18％、仅次于美国。反观台湾经济总量占大陆比重，则由1990年的43.8％降至2022年的4.2％。虽然两岸的土地面积、人口等条件相差巨大，不能完全类比，但随着2000年大陆加入世贸组织（WTO），沿海经济大省加速崛起，经济总量纷纷超越台湾，以致台湾和大陆31个省市相比较，排名逐年落后，2022年已被福建超越，落到第九。此外，外商直接投资2022年以家数计，台资企业虽仍居大陆主要投资来源地区的前15位，但若以金额计算，则占比不到1％。

也就是说，客观来看，中共建政以来，从来没有改变对台政治意图；唯一不同的是，随着大陆综合国力的强大，台湾之于大陆的政治价值逐渐高过经济价值。

另一方面，自2021年中共十九届六中全会提出所谓“对台总体方略”后，即揭示对台顶层设计与总体战略。虽然“对台总体方略”多是原则性、政治性的论述，但归纳中共相关官方文件来看，大陆“对台总体方略”不脱以下内涵：一、两岸统一是中华民族复兴的关键；二、台湾问题的解决，必须在大陆发展进步的基础上；三、两岸要透过交流促成融合发展，最终达到心灵契合。因此，基于“总体方略”可以确知：对中共来说，已上纲上线为神圣历史任务的两岸统一目标，绝对不可能放弃；但解决台湾问题不能抵触大陆的发展与进步；而和平发展、争取台湾民心，仍是大陆对台政策的主轴。

在“总体方略”指引下，大陆对台政策设定了促统、反独、促融、反介入等四大战线。实务来看，这四大战线并非单独推动，而是在各领域交错杂揉。基本上，促统是终极目标，反独是基本原则，促融为现阶段主要手段，反介入则是不可碰触的红线。因此，可以观察到：近年来大陆一方面以中华民族复兴作为号召，希望建构两岸更多认同；也提出各种所谓“惠台措施”以磁吸台湾企业与人才赴陆投资发展；但与此同时，也不断透过军演常态化、海峡中线隐形化，让台湾为避免战争而不愿独立；并以经贸制裁为手段，阻却西方国家介入台海事务。

在坚信“时与势”在大陆这边，因此要“牢牢把握两岸关系主导权和主动权”前提下，大陆对台基本上采取软的更软、硬的更硬的两手策略。但由于台湾无法理性分析大陆对台政策下的台湾利益之所在，致使大陆就算提出对台湾有利的政策如ECFA，台湾在无力抗拒的情况下，只能斥之为中共阴谋或统战手段。而面对陆方的经贸制裁，例如农渔产品禁运或贸易壁垒调查时，台湾更没能力提出具体策略解决问题，只能跳针式谴责，或诉诸义和团式的民族主义。换言之，无论大陆采取施惠或施压，台湾都只能采取被动防守策略，无法展现该有的主体能动性。

台湾要理解的是：随着美中科技对抗的加剧，大陆对台战略重心已转向加强两岸经济产业的链接；且基于比较利益法则，大陆亦希望台湾能在大陆产业升级转型过程中扮演更重要的角色。因此，台湾应以务实的思维、弹性的原则，擘划增强台湾经济韧性的路径图；其中关键，就是切实掌握大陆对台总体方略及对台政策，从经贸领域切入，拟定对陆总体战略。

面对全球经贸情势的急遽变动，台湾没有消极的本钱；因应大陆对台总体方略的步步推进，台湾更不该一味退却。虽然两岸经济量体彼长我消，已是难以逆转的现实，但台湾特定产业具备的硬实力，以及文化上蕴含的软实力，都让台湾有足够底气思考如何在加速全球化布局的同时，积极“力”用大陆，以走出一条最符合台湾利益的最佳道路。