两岸经贸送分题 侯友宜要抢答

来源：中时电子报

作者：李晴果

大陆国台办日前宣布，恢复开放台湾凤梨释迦进口。目前台湾98%的凤梨释迦产自台东，因此解禁后，台东相关农民感到相当振奋。从2021年9月20日暂停进口638天以来，凤梨释迦终于解禁，不但让其他因为各种理由被大陆叫停的台湾农渔产品看到了曙光，“台东模式”也让目前近乎冰冻的官方往来，出现新的沟通可能。

不过，由于大陆要求，须由台东县政府访视包装厂确认合格、提报大陆取得输陆注册号后，才能输往大陆，陆委会呛这是利用经济利益对台分化统战的所谓的“政治性采购”，“只会使两岸民众心理隔阂、渐行渐远。”农委会则强调，这次的台东凤梨释迦模式并不是正常做法，农产品的防检疫规范必须要回归中央管理。

相关部门如此负面的回应和放话，令农民担心即使大陆放行，蔡政府是不是还会用各种理由卡关，让台东凤梨释迦就是无法销往大陆？目前台湾还有生鲜凤梨、释迦、莲雾、石斑鱼、饮品、油料、食用谷物、水产加工品等多项农渔食品遭大陆暂停进口，相关业者莫不积极寻求解禁之道。然而，面对2024大选，持续打抗中牌的蔡政府及民进党执政县市，如台南、高雄、嘉义县等，表现出不愿争取的无所谓态度，让受到影响的业者有苦难言。

蔡政府表示，农渔产品要出口不应该绕过农委会，然而，台东县府政府表示，就是因为一再透过农委会却没有进展，最后才会决定直接去和大陆洽谈。

更离谱的是，民众党立委陈琬惠日前透露，今年3月，台东县政府有意派副县长王志辉赴大陆洽谈农产品解禁一事，但陆委会竟然挡下申请不准，经立委四处协调沟通，陆委会才终于同意。陈琬惠表示，为了让台东农产品输陆解禁，台东县长饶庆铃等人真的是非常拼。从一个不同政党的立委口中说出这样的话，可见这次解禁并不像是陆委会所说的，只是大陆一种统战和分化的手段，为了提升产品品质、争取大陆信任，地方政府也付出了很多心血、做了很多努力，农委会和陆委会看到了吗？民进党执政县市还好意思在一边说风凉话吗？

随着台东凤梨释迦的开放进口大陆，也让不少人嗅到两岸经贸关系似有春暖花开的契机，代表民众党参选2024总统的民众党主席柯文哲的反应就十分灵敏，日前公开要求立法院赶快通过“两岸协议监督条例”。2014年太阳花学运爆发，当时要求两岸在协商服贸前必须先通过前述“监督条例”，国民党立法院党团总召曾铭宗则表示，其实该条例草案已排审2次，但都被民进党刻意阻挡。可见蔡政府的态度就是不愿意两岸更进一步洽谈经贸交流。

和大陆沟通交流本就是国民党的强项，在国民党副主席夏立言和台东县长饶庆铃成功争取凤梨释迦输陆后，对于进一步争取其他被禁农渔产品输陆的作法，或是推动服贸、货贸等两岸经贸议题，代表国民党参选总统的新北市长侯友宜应该进一步追击，不要连这种“送分题”都让柯文哲捷足先登了！

作者为资深媒体人