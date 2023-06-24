台媒：性骚风暴漫天 见证民进党性平光环崩解

来源：台湾联合报社论

始自民进党内部的性骚风波，经过20多天延烧，除扩及台湾政府机关、艺文媒体和学术界，最近更在影视圈引爆核弹级的灾情；内容之污秽浊劣，令人不忍卒闻。一个以“性别平权”为号召的政府，除诞生了一名女性总统，究竟对全台女性同胞的平权做出什么贡献，实让人失望。

尽管许多被揭发的案件都是陈年旧案，但不少发生在民进党及政府部门的案件却均非太远，受害者的泪痕犹新。其中，有长官性骚下属、同事性骚同事、金主或支持者性骚党工，样态五花八门。这些案件最让人愤怒之处，不在性骚事件本身的程度如何，而是在内部处理过程的“普遍吃案”，终至消失。

事实上，民进党内的女性受害者不少当即就提出申诉，但党干部接获报告却藉故拖延或不处理，甚至对被害者言语霸凌威吓，形成二次伤害。这和其他案件受害者长期隐忍的情况，明显不同。对民进党而言，“性骚吃案”几已成为标准作业程序，这也凸显民进党“很会说，不会做”的特质。

民进党标榜“性别平权”是其价值信仰，但在维护平权的运作上，其行动却远落后其他政党。近几年，民进党处理自己的党公职、官员涉及外遇及性骚事件，多半消极以对甚至坐视不管，任由被指控者硬拗、公然说谎言。所谓的“性平”，久而久之，也就成了具文。

例如，民进党要员发生“双人枕头”的，如行政院前院长张俊雄、总召柯建铭是众所周知；王必胜外遇生子非但未受惩处，还步步高升。台湾驻德华语文中心主管涉及性骚，当事人全身而退。其他如立委王定宇、罗致政等人的外遇，各界侧目，党却从未处理。少数案例如丁允恭的性丑闻、谢晓星的性骚案，则是迫于舆论压力才不得不处理。

可以说，民进党一向面对性别案件的态度，就是以“能掩盖则掩盖，不能掩盖则硬拗，拗不过去则淡化，淡化不了才切割”的原则应付。包括对被害者进行意识形态的情绪勒索，掌权者官官相护，加害者自然有恃无恐，才会形成如“性骚、吃案一条龙”的连环爆结果。惩戒法院院长李伯道性骚女部属，发生在今年3月，遭申诉后，立刻提前退休保住退休金，正是典型的官官相护。

面对外界的质疑，民进党的答辩话术有二：一是蔡政府任内推动包括多元成家在内的多个性平法案，二是蔡总统是第一位女总统，可谓彻底落实两性平权、推动女性参政。这两点理由，无一站得住脚。多元成家立法是因应大法官释宪，与民进党主动何干？至于通奸除罪化，外界评价不一。因此，自诩推动性平法案成就，完全是膨风说法。蔡英文虽是台湾首位女性总统，但蔡政府却创下“女性阁员比率最低”的纪录。过去七年，女性阁员比率约仅一成出头，最低甚至不到5％；远低于扁政府和马政府任内的一成五到两成。

选举提名也如此。去年九合一选举后，女性县市长比率虽超过四成，为历年之冠；但其中民进党只一人，远低于国民党。亦即，民进党夸称的两性平权，除成就蔡英文的“首位女性总统”外，其他各方面都不进反退。

究其原因，就在民进党从未把“性平”视为核心价值，只是当成获取政权的工具口号；一旦性平与政权维系发生矛盾，民进党便毫不迟疑地选择后者。这次，赖清德自认“大刀阔斧”处理性骚事件，其实也是出于选举考量，而无中心思想。历经这次性骚风暴，民进党的“性平政党”光环，已荡然无存。