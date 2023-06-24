民调看涨 柯文哲的最上策

来源：台湾中时新闻网

作者：何振盛

最近几份台湾总统大选民调显示，柯文哲已经超车侯友宜，暂居第二，且另有民调蹦出柯P碾压赖神抢占第一的意外表现。一向自信的柯P或许就此觉得将老K打趴并与赖神楚汉相争，已非遥不可及的梦想，甚至认定自己离总统府仅有咫尺之隔了。然而，如果光凭这几份民调，柯P就自认是“天选之人”，若非被自己惯用的呛辣话术辣到睁不开双眼，就是不自觉地项羽上身而过于目中无人，是否因此好梦成空，颇值得持续观察。

首先，柯文哲民调相对提升，实得利于蓝绿双方过早的对决策略，当双方都锁定对方为最主要的假想敌时，炮火自然都集中在对方身上，而原本欲被边缘化的老三柯P，却反而因此获利。好像别人都是缺点，柯P竟完美无瑕，果真如此？

当蓝绿双方惊觉民调上柯文哲的威胁时，柯文哲过去8年市政上的跳票，如社宅、都更等，以及毫无进展的五大弊案难道不会成为蓝绿双方合力攻击的箭靶？针对柯任内台北表演艺术中心赔款2.3亿（新台币，约1002万新元）一案，台北市副市长李四川22日就要“大家评评理”，强调蒋市府为了帮前朝善后，却要受民众党议员的鸟气。

其次，柯文哲也因蓝绿受到性骚与喂药事件的负评而获益。尽管如此，赖神民调虽有小挫，但基本盘仍然坚实，绝大多数民调仍居第一，加上台版“#Me Too”运动在各界扩散，有助于分散民众对于执政党本身的关注，进而减弱对其责难的程度。同样地，新北幼儿园喂药疑案对于侯市长固然有伤，但在新北市府与儿童家属积极沟通并进行相应管控处置下，加上高雄市也出现类似案例，可预期其负面边际效应将逐步递减。回归基本面后，柯P短暂的相对红利将被抵销。

再者，在三位主要总统参选人中，柯文哲虽是较有魅力的人选，但也绝非魅力四射、锐不可挡的流行天王。对于年轻族群而言，比起赖的温吞与侯的平板，“阿北”的滑稽与狡黠仿佛是智者的代名词，尤其初次尝鲜的首投族最爱诙谐搞笑的非典政治人物。但是对于多数老成的选民而言，投机善变的浮夸政客未必受到青睐，反而理念相同或政绩昭显的政治实践家才是最爱。试图走中间路线的柯P，若不能在“国家认同”、经济与社会发展战略提出一套清晰论述，恐怕左右逢源不成，在左支右绌下反自成另类的票房毒药。

此外，柯文哲一直保持话题性的原因之一在于和郭台铭的“郭柯配”或“柯郭配”能否成真？若是成真，一般看法认为，侯的选情堪虑，赖受到的威胁也更大。然而根据台湾民意基金会的最新民调，仅有三成四的民众乐见“柯郭配”，却有五成不乐见，两者相差15个百分点，显见两人连袂参选对于拉抬柯P的选情，助益有限。

最后，总统大选并非地方层级的县市长选举，光靠媒体曝光与网路声量的文宣战，仍不足以取胜。作为媒体宠儿的柯P，或许因媒体过度关爱的眼神而沾沾自喜，但别忘了，总统大选中组织动员的重要性绝不亚于文宣战，而这点却是民众党的软肋，也是柯P竞逐大位的致命伤。距离明年总统大选投票日还有半年多的时间，拥有中央执政资源的绿营以及掌握2/3地方县市执政权的蓝营，尚未卯足全力在组织动员上出手，届时柯P是否仍能保有现在的声势不无疑问。

综而言之，目前柯文哲行情看涨并非来自本身实力的增长，而是蓝绿对手内爆事件因素的加持，其是否能转换成长效性的支持颇值得怀疑。然若柯文哲自我感觉良好，执意在总统大选上赌一把，其结果最大的受益者可能是民进党，但最大的受害者却非国民党，而是民众党本身。试想，民众党无法取得中央执政权，仅靠新竹市的有限资源苦撑，能否逃过既往第三党泡沫化的命运？可想而知。

基于上述认识，倘若柯文哲想在选后维持政治影响力并带领民众党继续发展，恐怕选前开启蓝白对话与合作，已是刻不容缓的要务。

（作者为佛光大学公共事务学系、未来与乐活产业学系合聘教授、台湾对外关系研究暨发展协会理事长）