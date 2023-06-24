美对中的“类冷和”与对台的“类中立”

来源：台湾中时新闻网

作者：赵麟

美国国务卿布林肯日前访问北京后，中美南中国海机、舰对峙如常。美国总统拜登日前会见印度总理莫迪重提印太战略，却不敢明言针对中国。美国在台协会（AIT）主席罗森柏格则于本月初专程来台，分别与台湾大选的三党总统参选人晤谈，强调美国保持中立、绝不选边。

上文简言之：美国对于中国将采取“类冷和”的政策，对于台湾则试行“类中立”的做法。至少，目前表面上是这样。

美国的抗中政策从特朗普时代开始，已经走了5年。这一路颠簸踽行，没给美国带来什么好处，倒是对全球政经情势造成广泛严重的冲击。至于扮演美国抗中马前卒的台湾，蔡政府的劣政比比皆是，唯一打满分的就是“一路亲美”。因此美国支持民进党的立场，人尽皆知。

如今美国开始微调上述政策，何以故？

首先是美国在全球的地缘政治考量：虽然中国大陆在南中国海的军事化扩张日亟，美国进行军力抵制，认为师出有名。但是东亚各国却不见得买帐，而且认为中国的影响力已经逐渐超过美国。

日前亚洲有两项重要研究结果，未见台湾媒体报道。澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute for International Policy）在题为《亚洲权力快照：中国和美国在东南亚》的报告中，对两国的区域影响力进行了四类排名：经济关系、国防网路、外交影响力和文化影响力。报告的结论是：美国“在过去5年中，在所有四个方面都落后于中国”。同样地，新加坡ISEAS-Yusof Ishak研究所在一项民调中也发现：多数东南亚受访者认为中国现在是东南亚最主要的经济与政治战略力量。

除了亚洲，其他地区也见外溢效应。俄乌战事消融了欧洲各国原有对美国的支持，前者反而寄望中国调停俄乌战事。中东方面，中国在促成伊沙两国复交后，日前习近平还声言愿意协处以色列与巴勒斯坦间的陈年旧帐。加上日前马斯克、库克与盖茨等企业大咖先后访中，洽谈“疫后合作”。在全球各地，中国静悄悄地以“和平与经济”大国的姿态崛起，让拜登总统上任时的大话“美国回来了”，显得格外讽刺。

美谚有云：“打不过就合作”(If you can’t beat them, join them)。美国还不至于与中国合作，但拜登政府的“抗中政策”在美国叫好、全球却不叫座的情况下，能不改弦更张吗？何况美国大选中的另一要角特朗普，也在虎视眈眈地看这场他引来的好戏呢！

其次谈到台湾：民进党随著去年九合一选举的大败，“抗中保台”与“芒果乾”的老梗已不再有效。赖清德的竞选口号改采“和平保台”，但效果不彰，绿营基本盘从原有的4成降到3成多。大量亲绿的台湾年轻选民鉴于疫情期间政府阻挡疫苗的“高端”行为，及延长役期的舔美措施等，大多转向支持柯文哲。国民党方面，侯友宜被征召后，因个人国政瞻瞩不足等缺点，导致民调下跌。加上该党内部习于“捧强胜过援弱”，再度流出弃保与防砖传闻。

这些变化美国都看在眼里，罗森柏格离台后的此间几次民调，显示2024年的台湾大选将形成差距不大的“三脚督”。美国公开表示不选边，除了延续外交传统之外，也在观照台湾现实，早点撇清责任。

近百年来美国的外交政策始终是在世局变化之中进行调整，不顾原则仅重短利。二战前后对德、日两国态度丕变、韩战及越战改打“有限战争”，都是令世人痛心的记忆；遑论早年的与台断交、近期的阿富汗撤军。

今天拜登政府面对内外压力，焦虑不安之际，“类冷和”与“类中立”均为权宜措施。台湾不必太过入戏，而须查其言、观其行。毕竟，当台湾的总统参选人被AIT官员面试之后，也该轮到“台湾人民面试美国政府”了！

（作者为台湾清华大学副教授）