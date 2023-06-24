瓦格纳军团存亡之战 普里戈任的上中下三个结局

来源：香港01

作者：叶德豪

6月23日夜深，俄乌战争的观察者终于等到了：瓦格纳雇佣兵团首领普里戈任称其部队受到俄罗斯国防部的飞弹攻击，声言要挥军开进莫斯科以惩罚军方，他强调这不是政变，而是“正义之行”。遭受莫斯科当局压制近半年、却是夺取乌军巴赫穆特功臣的普里戈任，真的为瓦格纳军团的存亡发动了奋身一搏的“豪赌”。

瓦格纳的存亡有一个限期：2023年7月1日。在5月巴赫穆特失守，死伤惨重的瓦格纳“功成身退”之后，俄罗斯国防部6月上旬宣布所有在乌作战的非国防军部队都要在7月1日前跟国防部签合约，变相将在乌作战的各式军团（包括车臣军队、俄罗斯天然气公司的雇佣兵、俄罗斯航太公司的雇佣兵等等）全数收归国防部旗下。

瓦格纳如何走向兵变？

对于有车臣领土的卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）、本身有不同“正当生意”的俄国企业，跟国防部签合约，没有什么大不了。但对于在非洲多国、叙利亚以至乌克兰长年地下作战的普里戈任而言，雇佣兵生意就是其正业，收归国防部管辖就是要他交出一切，这当然不能接受。

更让普里戈任失望的是，在圣彼得堡经营餐饮生意与普京“识于微时”（当时普京尚未掌权）的他，在此却遭普京背叛。6月中，普京公开表态支持国防部的要求，瓦格纳军团的变相“灭亡”随即进入倒数。

在乌克兰战场上，瓦格纳也有过其“光辉岁月”。去年10月，乌克兰刚刚大举反攻收复哈尔科夫近万平方公里领土，普京一度舍弃国防部长绍伊古、总参谋长格拉西莫夫所支持的军官，而将获瓦格纳背书的“末日将军”苏罗维金任命为对乌作战总指挥。一直在地下活动、甚至不承认瓦格纳军团存在的普里戈任更摇身一变，变成了俄罗斯军事舆论界的“网红”，经常以语出惊人的手法指点大局，而瓦格纳军团更获得了在监狱招兵的权力。

然而，经过入冬后的毫无寸进，巴赫穆特陷入胶着，普京在本年1月就换走了苏罗维金，以格拉西莫夫担当对乌作战总战指。此时，瓦格纳和国防部的冲突就进入了无止境的升级。普里戈任一直批评国防部对其军团士兵军火供应不足，威胁“不打了”撤出巴赫穆特前线。普里戈任自己更经常穿着全副武装在前线战区升旗“摆拍”，继而再痛批莫斯科的精英们饮饱食醉，绍伊古、格拉西莫夫等人不上前线、不知战况、不顾士兵疾苦。

在5月9日俄罗斯庆祝“胜利日”之前，普里戈任甚至以“爷爷”之称间接批评普京——不少观察家都愈来愈觉得普里戈任本人似乎有“政治意图”。

其后，巴赫穆特5月中旬终于被瓦格纳“以人命换寸土”的攻了下来，开始将当地的防守任务交到国务部正规军手中。在撤退的过程中，普里戈任指控国防军对瓦格纳发动攻击，甚至抓拿了一个俄罗斯陆军第72旅的中校来拍片认错。到乌克兰军队6月初展开反攻之后，正当国防部宣传乌军反攻如何惨败之际，瓦格纳却连翻声言俄军正在后退，完全没有配合莫斯科当局的主旋律。此时，瓦格纳军团和国防部的冲突已变得不可收拾，国防部提出的7月1日签约限期，则是其对普里戈任的“最后通牒”。

对于国防部和瓦格纳不断升级的斗争，观察家一直纳闷为何作为最后仲裁者的普京不介入制止。部份分析人士认为，等到7月1日来临，普京最终会息事宁人了事。然而，到了6月13日，在一场与不少主要俄罗斯军事博客的对话中，普京却摆明立场站到了国防部的一边——这个选择也不难理解：瓦格纳在巴赫穆特死掉两万人之后，只剩下大约2.5万之众，且无充足的独立军火支援，而国防部只计现役军人也有80多万。

既然双方实力差距如此巨大，为何普里戈任此刻还要“明知不可为而为之”？

普里戈任胜算渺茫

除了要保护其一生志业之外，如果普里戈任将瓦格纳军团置于国防部旗下，得罪人多、称呼人少的他更可能会因为再无利用价值而招致杀身之祸。因此，这不只是瓦格纳军团的存亡之争，也可能是普里戈任本人的存亡之争。

而普里戈任这一场“兵变豪赌”背后也确有多个层次的“胜算”。首先，在宣布兵变当日，普里戈任第一次“越过红线”直接质疑俄罗斯2022年2月24日入侵乌克兰的决定，指责国防部“欺骗”俄罗斯公众和普京，虚报乌克兰即将与北约合力攻击俄罗斯，最终才导致这场“使绍伊古变成英雄”、对财阀有利的战争爆发。透过这种宣传，普里戈任似乎是想要争取到俄罗斯内部反战势力、乌克兰，甚至是西方的间接或直接支持。

其次，普里戈任始终将矛头指向国防部而小心回避普京本人，也留下了让普京“回心转意”的空间。毕竟绍伊古与普京的关系不如普里戈任般深远，只要普京愿意借用“国防军攻击瓦格纳自己人”的藉口，即可将绍伊古拉下马。而就算普京不打算全力支持普里戈任，为免俄罗斯出现乱局，他依然有可能收回要瓦格纳归入国防部管控的命令，为普里戈任留下一线生机。

根据直至莫斯科时间6月24日清晨的形势发展，普里戈任的如意算盘大概是敲不响的。虽然他声言瓦格纳的后备兵是全国军队和整个国家，希望鼓励不满国防部待遇的军人向他投诚，但就连与以往获瓦格纳支持的“末日将军”苏罗维金，也第一时间公开呼吁普里戈任“停手”，称自己已在国防部命令下从前线归来。很明显，普里戈任在俄罗斯的武装力量中已是孤立无援。

同时，虽然普京本人并未就此公开表态，但莫斯科当局已迅速启动对普里戈任发动兵变的刑事程序，由此可见，普京当局并无任何对普里戈任“留有余地”之意。

目前，瓦格纳已从乌克兰越境进入与乌克兰东部顿涅茨克接壤的罗斯托夫州（Rostov），朝着首府顿河畔罗斯托夫（Rovtov-on-Don）进发。该城是俄罗斯南方军区的总部所在，也是在乌作战的陆军第58合成军团的总部所在，同时是俄罗斯对乌作战的指挥总部。该市街头军警满布，从网上片段难以清楚区别人员谁属，气氛颇为紧绷。

由于顿河畔罗斯托夫有主要干道直通莫斯科，从各方消息可见，此M-4干道多段已有军队设立路障，防卫瓦格纳往北推进。当然，莫斯科本身亦已进入了高度戒备的状态，以反恐部署加强检查，国民卫队特别警队和快速应该部队随时候命。

事已至此，普里戈任大概有上、中、下三种结局。

首先，虽然普里戈任几乎没有可能动摇到普京的执政，也几乎没有可能进军莫斯科，但如果他能迅速抢占顿河畔罗斯托夫的控制权，以及国防部在罗斯托夫州的军事资产，这将能变成普里戈任和莫斯科进行谈判的本钱，至少能保留瓦格纳军团的志业，甚至有可能藉此反迫普京接受瓦格纳变成俄罗斯第二个“国防部”，增大其在乌作战的角色。这可能是普里戈任这次兵变的最佳结果。

其次，普里戈任可能无法夺得任何俄军资产，但国防部也无法在短期内清除瓦格纳军团的势力，双方陷入持续对峙的状态。由于乌克兰战场的战局变数无定，普京可能会决定暂时放过瓦格纳，只要普里戈任的力量不直接影响到乌克兰战事，就任由瓦格纳与国防部继续对立下去。这可算是让普里戈任暂时保住了军力，却只是一时之安。

最后也是最差的结局，当然是瓦格纳军团在国防部的武力压制下瓦解，普里戈任或战死或被捕，瓦格纳的海外势力最终交到普京的其他下属手中。

但无论结局为何，从街头打劫罪犯做到餐饮生意老板，最后变成跨国雇佣兵团头目、日日受到全球媒体关注的普里戈任，也算得上是普京治下俄罗斯的一位传奇人物。