经济刺激力度不及预期 悲观情绪重回中国市场

来源：彭博社

作者：John Cheng

政府出台的刺激措施力度让投资者感到失望，中国资产跌势进一步加剧。

在过去一周的四个交易日，恒生国企指数挫逾6%，创3月以来单周最大跌幅。沪深300指数在端午假期前的三个交易日跌了2.5%。人民币贬至去年11月以来低位，分析师预计未来还有进一步下行空间。

在经济复苏失去动能之际，政府未出台大力度政策支持，这让悲观情绪开始在市场蔓延。北京方面明确表示，任何宽松举措都将是有针对性和有节制的，意味着大规模刺激驱动资产价格暴涨的日子已一去不复返。

“在我看来，这是预期的错配，”法国巴黎资产管理亚洲和全球新兴市场股票主管Zhikai Chen说。“这是一个非常尴尬的局面，仓位少，估值不高，而情绪又非常悲观。”

摩根士丹利量化团队的一项分析显示，5月和6月主动型多头基金仍是中国成长股和科技股的净卖方。与此同时，他们发现对冲基金一直在增持空头头寸，6月未平仓空头头寸规模增加了32%。

诚然，中国推出了一些刺激经济的举措，包括降低利率的一连串行动以及延长新能源车购置税减免政策。但市场对此反应冷淡，交易员们怀疑这些措施是否能够重振受到创纪录债务水平、全球需求放缓以及企业和消费者信心疲软拖累的经济。

“这表明尽管政策有所放松，但市场无法实现可持续的上涨，”新加坡银行投资策略主管Eli Lee表示。“决策者仍打定主意要遏制经济中杠杆率的长期上升势头，他们采取的这种渐进式宽松做法，可能无法产生显著影响。”

不过，多头也并非就此缴械投降。Kinger Lau等高盛策略师在6月19日的一份报告中就指出，考虑到当前的低估值，中国股票的战术交易窗口已“再度打开”。这些策略师建议买入政策宽松的受益者、人工智能概念股以及国企股。MSCI中国指数当前的市盈率为10.1倍，低于12.1倍左右的五年均值。

“市场悲观情绪很浓，但我认为这已很大程度上在价格中得到反映，” Citi Global Wealth Investments亚太投资策略主管Ken Peng本周在新闻发布会上表示。“下半年经济增长前景会改善，但步伐会比较慢。”

对政府出台更多刺激措施的预期也依然存在，或许在7月中共中央政治局会议之后。一些分析师表示，人民币贬值可能也是货币宽松的一种形式，以提振出口需求。

在下一次重大刺激措施出台（如果有的话）前，交易员将关注更趋黯淡的中国经济和企业盈利前景。由于出口、信贷、零售销售等一系列数据逊于预期，摩根大通、瑞银、渣打和花旗最近把对2023年中国经济的增长预期下调到了5.5%或更低。