李强访欧获得丰硕成果

来源：联合新闻网

作者：汤绍成

最近中国总理李强访问欧洲，也来到法国，不但受到高规格接待，也获得丰硕的成果，其中尤以参加“新全球金融公约峰会”，并将建立全球金融新秩序的影响最大，也最值得关注。

由于法国与美国的关系长期不睦，在二战之后就已爆发世界超强与欧洲一哥的争执，导致中法两国于1964初就建交，法国乃第一个与共产中国建立大使级关系的西方国家，而当时美国正在打越战，真是情何以堪。

此外，因美国还想以北约来控制法国的核武器，导致后者于1966年退出其军事组织，2003年巴黎政府反对美国攻打伊拉克，都是美法不睦的重要案例。2021年，美英澳三国建立(AUKUS)，强行取代法国与澳洲的潜舰合作计划，致使法国无地自容，因而促使马克龙今年四月访问中国，并受到习近平极高规格接待。

此外，自2020年初英国脱离欧洲联盟之后，法国乃欧盟27国中唯一的联合国五常，其经济实力虽逊于德国，但长期以来，法国领导人都有领导欧洲的雄心壮志，马克龙总统也不例外，因而也需要寻求强大的国际支撑。由于中法双方都有意联手制美，并主张多极世界，两国合作愉快。

故此次李强访问法国，参加马克龙总统所倡议的“新全球金融公约峰会”，共有全球50位国家元首和政府领导人参与，其中一半以上来自亚非拉国家，乃中法两国重要的合作平台。

该峰会主张，各国应就解决贫穷、减少温室气体排放与保护环境等全球共同目标，提出金融解决方案，而不是仰仗由美国所掌控的国际货币基金（IMF）和世界银行等，尤因此两机制经常高挂意识形态，对于发展中国家并不友善。再者，富裕国家所承诺的气候融资信用破产，说多练少，资金缺位，而又不愿支持由中国大陆所主导的亚投行，导致当前发展中国家严重的债务危机。

因此，马克龙决定登高一呼，企图建立新的国际金融机制，制订一套全球融资，重组全球金融体系，协助低收入国家减缓债务负担，以应对气候变迁等重大问题，看似有意助中国一臂之力。其建议的做法包括向运输、化石燃料或金融交易征收税款，以及对IMF与世界银行的改革等。

此外，马克龙还主动表示要参加今年八月在南非举行的金砖峰会(BRICS)，可见其确实雄心勃勃，劫富济贫，想在世界上占领一席地位。这将扩大与北京的合作空间，亦可成为西方国家围堵中国的重要破口，中法双方互利共赢，相得益彰。

作者是亚太综合研究院院长