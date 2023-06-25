侯友宜说好的耐打度呢?

来源：联合新闻网

作者：杨泰顺

根据国民党先前公布的总统参选人征召条件，被征召者须在民调上领先、获得党内干部认可、以及在后续的选战中“耐打”。三者当中，耐打度显然最为重要，因为民调与党干的支持只反映当下，“耐打”却是支撑后续选战的重要因素。

五月中，国民党宣布征召侯友宜，党中央表示，因为侯在民调与干部认同上皆超前郭台铭。笔者当时便为文质疑，三项条件最关键的“耐打”何以未见评比？

耐打评比何以独漏，不得而知，但侯“不耐打”，却在提名后立刻获得认证。提名时，侯曾以三成支持度领先其余两位参选人；但不到一个月却猛跌七个百分点，支持度摔成老三，甚至还输给新兴小党的柯文哲。亲蓝名嘴试图为侯缓颊，认为新北幼儿园喂药疑云是导致侯支持度下滑的偶发因素。但未获证实的区域事件竟可以让总统参选人支持度惨摔，不也正凸显侯的不耐打？

早先蓝营民代表示，侯耐打度上胜郭，因为“侯经过两次市长选举，郭则无，侯面对外界攻击时，像棉花一样，打上去软绵绵，但郭面对攻击会动怒，回应会过头，因此侯较耐打。”

此一观察根本误导耐打的意涵。谈到耐打，美国总统参选人特朗普无疑是最佳典范。他脾气火爆举世闻名，担任总统首年就撤换三分之一以上的内阁首长，目前身上背负三十余条官司，贪、色、权、骗几乎全包，其中几条甚至已初审有罪。尽管各界批评不断，却似乎撼动不了他民意一哥的地位。媒体甚至开始揣测，特朗普可能在监狱中当选下任美国总统。

曾经五星市长的侯，究竟犯了那些错误，造成他今天如此不经打？

首先便是疏离基本盘。侯可能以为中间选民比例最高，故参选后“厚厚作代志”成了口头禅，对两岸、核能等蓝绿议题则避免表态。但不巩固基本盘，遇到敌营攻击时，又哪来死忠者挺身挡子弹？研究政治冲突学者均知，场边吆喝者通常才是胜负关键。当郭台铭戴着国旗帽四处上镜头时，侯或还天真以为只要国民党提名蓝营便会自动归队，殊不知正统蓝已非当年顺民。

传统上国民党以组织战见长，一旦提名，透过复式动员就算西瓜也会成为救世主。但公开的秘密是，组织战的成功其实取决于金钱的分配。在党产遭冻结后，国民党组织动员早已今非昔比。侯迄今未办一场大型造势活动，或许便与经费拮据有关。没有撼动人心的造势及动员，就只能眼睁睁看着民调下滑。

在野阵营两位参选人本质差异不大也是侯鹊起的障碍，侯柯俱为拥有博士学位的专业人士，两人的本土性与出身背景也雷同，网络上甚至讥评差别只在“中绿”与“浅绿”之间。高同质性使得选民在两人间游走，今天柯人气窜升，并非他政见过人，而是因为本土蓝转向。换言之，侯要耐打，首先便应与柯作出区隔，“两岸一家人”与“两岸一家亲”显然让人看不到差异。

问鼎大位需要因势利导，这些年的疫情肆虐让民众对两位医生参选人有些期待；而经济情势不佳，也激励郭蓄势待发。侯的背景在警政，文宣也常以黑道克星描绘。奈何，治安并非当前的首要课题，侯不耐打或许非战之罪。

作者为文化大学政治研究所教授