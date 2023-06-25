李强德法行 拆穿“去风险”

来源：明报

明报社评

在美国国务卿布林肯访华的同时，中国国务院总理李强展开他3月就任后首度出访。与布林肯中国行的政治色彩浓厚相比，李强的欧洲行更突显经贸性质，行程中频密与德法两国工商界交流。惟这些经贸交流亦不离政治背景，李强在德国针对欧洲流行的所谓“去风险”，指出“不合作才是最大的风险，不发展才是最大的不安全”，强调“去风险”应是企业的自主经济行为而非政府行为。在巴黎，他盛赞法国是“具有独立自主精神的大国”，又出席马克龙倡议举办的国际峰会，支持其战略自主。在维护全球产业链供应链安全稳定、为中国商品扩大出口之余，亦推动与德法两国“求同存异，聚同化异”，以中欧关系的稳定性，应对国际形势不确定性。

“去风险”掩饰“脱钩”

难阻德企投资中国大势

所谓“去风险”（derisk）是欧盟委员会主席冯德莱恩首创的概念，现已成为西方国家用以掩盖在产业链、供应链与中国“脱钩（decoupling)”的替代用词。就在李强访欧之际，欧委会上周公布了“新贸易提案”，是欧盟推进对华“去风险”的最新布局。在李强访德期间，德国总理朔尔茨亦多次强调，德国无意“脱钩”，但希望“去风险”。

欧洲各国“去风险”蔚然成风，对中欧经贸合作已经造成伤害。根据中国欧盟商会(EU Chamber of Commerce in China)上周三公布的调查报告，在华欧企对中国的商业信心跌至史上最低点，这其中除因中国在疫情期间的封控措施外，政治影响亦不可忽视。据德国传媒报道，主管经济的副总理哈贝克（Robert Habeck）上任大约两年以来，德国国家担保的对华投资申请数量从10年前的37宗跌至去年的9宗。德国政府4次拒绝德企在华投资的新申请，总值5.54亿欧元的4份延期申请未获批，而金额达40亿欧元的审核新申请未获接纳。在这种政策氛围下，在华企业信心很难不受影响。

即使如此，独立智库欧洲对外关系委员会（ECFR）月初对11个欧盟国家6000多人的民调显示，多数欧洲人仍视中国为“一个必要的合作伙伴”。中国德国商会对288家在华德企的调查结果亦显示，逾半数公司计划两年内增加投资，尤其是汽车和化工公司，对内地市场仍然欲罢不能。近期，西门子再次宣布增加在华投资，包括在成都的工业自动化产品中国智造基地新增投资11亿元人民币。德意志联邦银行数据显示，德企去年在华投资额达到115亿欧元，创历史新高。去年中德双边贸易额达2979亿欧元，中国已连续7年是德国第一大贸易伙伴。

正是经贸合作大势难阻，李强与朔尔茨共同主持第七轮中德政府磋商，哈贝克和对华立场强硬的德国外长贝尔伯克都有出席，李强并出席多场与德国企业家的交流活动，希望德方保持市场开放，呼吁将“去风险”的主导权还给企业。曾几何时，呼吁开放市场和尊重企业自主权，是西方对中方的诉求，如今由中方发出类似呼吁，反映沧海桑田，时移世变。李强在发言中指出，德系汽车曾经在中国市场“独占鳌头”，在一些地方甚至是“一统天下”，他本人在上海任职五年期间，座驾就是与德国合资生产的大众汽车（Volkswagen） ，“我并没有觉得这有什么风险，我们到医院去做CT检查、核磁检查，都是西门子的，我们躺在那里没觉得不安全，很安全啊！我们觉得这些都不应该是风险，中国也从来没有对这些问题搞所谓的去风险。”

出席峰会撑法战略自主

保产供应链稳中欧大局

有别于以往领导人访欧，李强这次未闻签任何买卖大单，但国家发改委与西门子、宝马、平治、大众、巴斯夫（BASF）、空巴等公司签署合作意向书。由政府部门出面与企业签约，一方面是显示中国开放的诚意，向其他欧企作出示范；另一方面亦是将这些行业巨擘与中国市场深度捆绑，利用他们在国内的影响力，防止中德、中欧关系发生颠覆波动。

李强到访法国，重点在鼓励欧洲的“战略自主”，同时维护中欧产业链供应链的安全。法国总统马克龙4月访华后，呼吁欧洲应避免成为“美国追随者”的言论，一度遭欧美舆论“围剿”。他主办“新全球金融契约峰会”（Summit for a New Global Financial Pact），倡建南北“新共识”，应对减贫和应对气候等全球目标，西方大国领袖几乎全数缺席，美国仅派财长耶伦参加，李强出席并发表演讲，就是中方表达对马克龙的支持。李强在多个场合盛赞法国是“具有独立自主精神的大国”，中法“具有共同的战略观、大局观”，希望法方继续发挥影响力，“推动欧洲形成更加客观、理性的对华认知和政策”。

本周四、五，欧盟国家领导人将在布鲁塞尔举行峰会，经济安全与对华政策将是主要议题，据报闭幕声明草案与上月的七国集团（G7）峰会声明内容大体一致，重弹“不脱钩”与“去风险”老调。应该看到，在目前的国际大格局下，无论法国还是德国，都无力扭转欧洲对华的两面态度，经贸作为中欧关系的“压舱石”，产业链供应链稳住，中欧关系可保基本稳定。