普里戈任反骨挫普京威信

来源：明报

瓦格纳雇佣兵集团首脑普里戈任别号“普京大厨”，反映他与俄罗斯总统普京关系密切，因此这次普里戈任发动兵变，即使最终失败，普京的威信也势受重挫。

普京多年来被认为造就俄罗斯政治高层分党结派，以保持权力平衡，但乌战早期失利后，瓦格纳跟军方建制的分歧愈来愈大，有分析质疑这些内讧令战争机器的运作出现种种问题。

普京是情报官员出身，一批苏联时期国安及情报体系出身的官员在其任内纷纷上位，形成所谓“西罗维基”（Siloviki）的政治利益集团，代表人物包括联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫。普京从政时期的发迹地圣彼得堡也有不少官员获提拔，代表例子是前总统兼现任联邦安全会议第一副主席梅德韦杰夫。

普京又跟一些比他更早在莫斯科高就的官员结盟，现任防长绍伊古（早于1991年起已任紧急情况部部长）便是例子。再加上军方高层如总参谋长格拉西莫夫等，上述人物的幕后政治角力向来受到观察家关注。

普里戈任出身圣彼得堡，同时在国安和情报体系支持下成立瓦格纳，尽管被认为跟普京关系良好，但向来不被认为在俄罗斯政坛有真正角色。像这次瓦格纳兵变之初，目前在维也纳建立政治顾问公司的俄罗斯问题专家恰卡罗娃便在Twitter评论指，普里戈任随时可被牺牲，他只是普京的“圣彼得堡帮”与“莫斯科帮”间的权斗工具。

英国智库国际战略研究所（IISS）俄罗斯及欧亚大陆高级研究员戈德-戴维斯认为，尽管没有迹象显示普京正失去影响力，“但有愈来愈多迹象看到深层功能失调、焦虑、对战争的忧虑以及集中必要资源来有效作战的真正问题”。