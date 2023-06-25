瓦格纳兵变快速落幕 专家分析仍对乌反攻有利

来源：台湾《联合报》

俄罗斯佣兵组织“瓦格纳集团”(Wagner Group)首脑普里戈任（Yevgeny Prigozhin)发动的兵变在24小时后落幕，但在过去的24小时内，乌克兰民众敢于梦想普里格津的兵变将对俄国在乌克兰的战争造成致命一击。兵变戏剧化快速落幕，乌克兰人空欢喜一场？

多数专家认为，这场兵变显示俄罗斯总统普京的权力弱化，俄国内部的不稳定可能削弱俄军，并打击俄军士气，即使快速落幕，仍对乌克兰反攻有利。

在与普里戈任有20年私交的白俄罗斯总统卢卡申科（Alexander Lukashenko）斡旋下，普里格津同意撤军，他本人将前往白俄罗斯，克里姆林宫将撤销针对普里戈任的刑事诉讼，也不会惩罚参与叛变的士兵。

未参与叛变的瓦格纳士兵，将获准与国防部签约，加入俄罗斯军队。瓦格纳士兵也撤离他们在24日早上占领的俄南城市罗斯托夫(Rostov)。

克宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他不清楚普里戈任目前的行踪。

在普里戈任宣布撤军前，俄罗斯可能爆发内战的消息令乌克兰人民兴奋不已，民众24日早上在网络上分享瓦格纳军队的坦克和装甲车向莫斯科挺进的画面，一整天紧盯手机。

基辅民众告诉法新社，瓦格纳兵变，他们很高兴，希望俄国内部的冲突能削弱战场上的俄军。一名21岁的基辅居民说，“我预期俄国会内乱，但没想到这么快发生，我以为在战争结束后才会开始，但提前开始，太好了”。

24日一整天，乌克兰Telegram频道充斥战情反转的消息，一则消息声称俄军数十个单位从前线撤回俄罗斯，另一则消息说，数百名俄军离开占领区，加入瓦格纳。

但当天晚上，普里戈任就宣布停止向莫斯科挺进，反回南部基地。俄国没有爆发内战，乌克兰人难掩失望，但他们仍相信俄国的动荡可能让乌克兰有加强反攻的机会，并提振乌军的士气。

美国官员表示，他们评估，24日发生的事，可能让普京的注意力转向内部，让乌克兰得以在战场上取得优势。