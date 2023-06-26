来源：中时新闻网

作者：刘必荣

印度总理莫迪6月21日到美国进行两天国是访问，又是在参众两院联席会演讲，又是接受美国国宴款待，把印度和美国的关系推到了新的高峰。

美印两国的国防与科技合作也因这次访问而更为深化。美国同意印度以“非条约盟国”的身分，参与制造新进飞机引擎，也同意印度购买价值30亿美元的30架海上卫士无人机。印美两国也达成协议，美舰将可停靠印度港口修整。两国也正式启动“印美防卫加速生态体系”，可以加速新创公司的研发成果向国防工业转移。这些协议让莫迪高兴地直呼，这是两国“史上未有的信任”。

两国也在今年1月启动的“关键和新兴技术倡议”之下，在AI、量子计算、太空探测、半导体等方面达成一系列合作协议。美光同意在莫迪的家乡古加拉特省，投资8.25亿美元设立晶片组装与测试厂；应用材料也宣布在印度成立商业化与创新中心。这让莫迪此行收货满满，也让美国和印度的关系看起来一片光明。

相较于政府官员表现出的兴高采烈，美国学界与媒体则相对务实。他们认为美印关系很重要，但是呼吁政府还是要务实。他们表示印度就是印度，不是美国官员想像中的印度。美国政府老是说美印两国一个是历史最悠久的民主国家，一个是人口最多的民主国家，两国有共同的价值。但批评者指出，莫迪上台后大开民主倒车（一些民主党自由派国会议员拒绝出席莫迪国会演说），所以两国共享的只是利益，不是价值。两国的关系只是交易。

其实美印两国是否一直有重叠的利益也没把握。从尼赫鲁时代，美国就一直想拉拢印度，但不管给印度多少援助，印度还是宣布自己的政策是不结盟。纽约时报是这样形容印度的：“她是全球政治上最重要的摇摆国，她的影响力足以改变国际的权力平衡，但她支持哪一边却从来不明确也不一致。”印度也是全球10大经济体中，唯一没有在拜登呼吁的“民主对抗极权”的斗争中表态的国家。

然印度虽不结盟，传统上仍与俄国走得较近，尤其是军事关系。但俄乌战争爆发后，许多习以为常的事都改变了。俄国武器快速消耗，已不足以满足印度需求（印度是最大武器进口国），加上俄国与中国愈走愈近，亦非印度所乐见，因此无论为武器来源或权力平衡，印度都必须另寻战略伙伴。美印的军事合作关系因此有了突破的空间。

这都是美国的世界观，美国是从印太联盟的视角看美印关系，印度的世界观未必如此。印度的世界观不是民主对极权的“东西对抗”，而是穷国与富国的“南北对抗”，是多元的世界格局。但这并不表示以代表全球南方自居的印度，和代表民主国家的美国，就没有重叠的利益。遏制中国扩张就是现阶段的共同利益。

印度标榜的是多重结盟，外交立场经常因时因事而变动。也许与美国一起抗中是现在的共识，但这共识能走多远？美国如此高捧印度，最终能否换得印度在俄乌战争的表态？都还有待观察。

（作者为台湾东吴大学政治系教授）