重启服贸协议 政治良心而已

来源：台湾《中国时报》社论

柯文哲主张两岸经贸交流，又提到重启服贸的话题，遭民进党发言人林楚茵批评，说柯文哲为选举“背弃价值”，恐将产生“二次太阳花学运”。她并引用数据，说没有“服贸”下台湾经济表现良好，10年来GDP成长了33%，柯文哲是要开放服务业来救中国大陆吗？柯文哲则直批民进党每天制造假新闻，他并反问赖清德，ECFA要不要继续？不可讳言，两岸经贸没制度性安排，让台湾服务业的困境逐渐恶化，也到了必须厘清，并严正驳斥民进党谬论的时候了。

柯文哲对决民进党

台湾是个巨大经济体旁的小型经济体，依“重力理论”必然产生高度的经贸互动。这也是为何墨西哥和加拿大，在出口上都依赖美国高达7成，爱尔兰和英国也都依赖欧盟达5成以上。考量两岸同文同种，对大陆出口只有4成，已经是两岸政治纠葛下的偏低，也因此台湾付出了代价，在东亚各国的出口成长名列末段。今天，东亚各竞争国都已和中国大陆签署“自由贸易协定”，而两岸之间却没有，台湾对陆出口就必须支付关税，许多服务市场陆方也不对台开放，台湾成长必然缓慢，薪资必然偏低。目前ECFA只涵盖5%的货品项目，服务业开放也只有寥寥10项上下，无法扭转台湾的竞争劣势。

如果民进党连只涵盖了极低比例的ECFA，都以“对两岸有利”为由，卑微地要求对岸莫中止其适用，却反而严厉批判柯文哲提出要签订完整的自贸协定主张，不是完全矛盾的说法吗？若服贸、货贸真的会让台湾经济万劫不复，那为何不除恶务尽，将ECFA立刻终止适用？民进党当年藉炒作年轻人对失业的恐惧感，无止尽地捏造、夸大服贸协议风险，制造“太阳花学运”，成功挡下了“服贸”，但结果又是如何呢？

民进党提出数据，说没有服贸、货贸下，台湾经济也成长了33%；但却没有告诉大家，这成长的33%都是制造业创造的，且集中在高科技电子业。这些出口因国民党政府在1996年睿智地签署了世贸组织的“资讯科技协定”（ITA），才能免关税出口到包括中国大陆的全球各主要国家，也才让台湾经济有显著成长。反之，台湾服务业就没有这样幸运。由于没有“两岸服贸协议”，台湾具明显优势的服务业，如科技服务、金融服务、医疗管理、长照服务等，都无法完整地进入大陆市场，年轻人无法藉此到对岸历练，并在市场扩大下获取高薪；只能挤在狭小市场内领取高度竞争下的低薪。

以人数最多的批发零售业（受雇人数170万）为例，太阳花学运前的2013年平均总月薪4.2万元（新台币，下同，约1831新元），落后制造业的4.5万元约3000元；到2022年，虽然成长到5.2万元，但却落后制造业的6万元达8000元，差距扩大了5000元。

服务业低薪没前景

也就是说，台湾服务业因没有足够经济腹地，薪资成长落后制造业越来越多，造成服务业普遍低薪、无前途的现象。民进党只告诉大家，经济在没有“服贸”、“货贸”下依然有成长，却不敢告诉你服务业成长停顿、薪资成长迟缓，而这却是台湾6成受雇者的就业主力。不解决服务业低薪问题，就解决不了年轻人的无力感和少子化危机。

至于大陆服务业是否会如潮水涌入台湾，威胁台湾人民的就业机会？其实，有研究显示，绝大多数陆方服务业对台湾狭小市场根本没有兴趣，且台湾服务水准明显高于陆方，迄今只有铩羽而归的陆企，未闻大有斩获而逐渐扩大的陆企。若真的还有畏惧，可以在重启服贸谘商时，加上一个“国安条款”，设定“总量管制”即可让民众安心。

服贸对台湾经济发展只有好处没有坏处，柯文哲说：“我说反对黑箱服贸不是反对服贸”，他并直球对决赖清德，要“狗主人”踹共，是不是反ECFA，要不要继续？国民党一向支持服贸，只是毫无作为而已；既然民进党不敢反对ECFA，民众党支持服贸重启；套句林楚茵的话：政治不难，找回良心而已！如果政治人物真有良心，为何不站在为百姓谋福利的立场，立刻重启服贸协议？