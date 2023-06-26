自家人丢砖头 侯友宜严防“破窗效应”

来源：台湾联合报

国民党723全代会将正式提名侯友宜参选总统，全代会一槌定音后，党内“换侯”杂音将烟消云散。为了破坏侯友宜大局，不论是蓝白内部各怀鬼胎或民进党见缝插针，全代会前势必暗箭四伏，特别是有心人士“假防砖之名、行砸砖之实”，对侯友宜造成“破窗效应”，冲击国民党选情。

蓝营内部忧心忡忡，警语一个比一个还严峻，就怕言者谆谆，听者藐藐。国民党前主席洪秀柱提醒，如果忘记当年“换柱”教训，“国民党就准备全船沉没、集体灭顶”。国民党前秘书长李乾龙说，阵前换将是自古以来的兵家大忌，党内同志不思团结反而心怀“恶意”或“二意”，若这次无法实现政党轮替，“国民党将亡党”。

近日多分民调显示，侯友宜支持度下滑，民调高低恐影响政治能量，政治能量就像人体的免疫能力，一旦能量降低就常被对手趁虚而入，每当失言或被呛声，都很容易被刻意放大，一不小心可能从小感冒被渲染成送急诊。

犯罪心理学的“破窗效应”可解释侯友宜当前处境，当密不透风的窗户出现第一道裂痕，其他好事者跟着丢石头，窗户最后被砸碎，还会反过来质疑窗户不够坚固；侯友宜在新北市虽获得高声望，参选总统却民调下滑，让破坏者趁机落井下石。危机处理贵在神速，侯阵营却老是“慢球对决”，即使是喂药案控告民进党对手赖清德散布假讯息也是慢了好几天，导致积非成是、不信者恆不信的选情劣势。

“低民调”埋下侯友宜的第一道破窗效应，国民党立委陈玉珍率先发难，呼吁党中央在全代会前设定支持度15%的“防砖条款”，否则应考虑暂缓提名或另觅人选；国民党立委参选人徐巧芯说，防砖条款有没有意义，她抱持存疑态度，但党内的确有一股声音和势力，认为是不是还有机会能够换人。

陈玉珍不仅是“防砖”，更似对侯友宜丢砖头；徐巧芯则间接证实，党内势力酝酿换侯是现在进行式。侯友宜正面临内外交迫的险境，“换侯”杂音无疑是看坏侯友宜选情、唱衰国民党，只会让对手渔翁得利。

侯友宜和国民党主席朱立伦合体信心喊话，呼吁团结一致，不要长他人志气、灭自己威风。不过，全代会提名在即，各种明枪暗箭接踵而来，民进党攻势凌厉，国民党自家人若祸起萧墙，将加深侯友宜“后院失火”印象；侯友宜现阶段要打好地基“先安内再攘外”，务必在全代会前巩固基本盘，全力号召蓝营基本盘归队。

侯友宜声势滑落之际，民众党总统参选人柯文哲民调上扬、鸿海创办人郭台铭独立参选传闻四起、高雄市前市长韩国瑜王不见王，党内外充斥流言蜚语，结果不只是侯友宜受伤，更重伤国民党立委选情，母鸡、小鸡都不能倖免于难；这不是全党救一人，侯友宜和国民党已是命运共同体，覆巢之下无完卵，没有人可以幸灾乐祸。

“侯探长”过去历经枪林弹雨，千钧一发就要决定生死，如今政坛尔虞我诈更为凶险，“侯市长”为求周延反而瞻前顾后。2024狼烟四起，敌人已点燃遍地烽火，侯友宜就算到处灭火也无法胜选，攻击才是最好的防守，全代会前后将是气势消长的重要分水岭，“侯市长”的人设还不足以成为“侯总统”，侯友宜必须更迅速展现耳目一新的气象，让民众认同国民党重返执政的使命，才能破除十面埋伏的破窗效应。