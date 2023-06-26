惊魂24小时劝退瓦格纳 曾经误判的普京如何止战？

来源：香港01

作者：刘燕婷

当地时间6月24日深夜，逼近莫斯科的瓦格纳集团忽然同意撤军，惊魂24小时的俄罗斯兵变终告落幕。

据俄罗斯总统新闻秘书、克里姆林宫发言人佩斯科夫表示，白罗斯总统卢卡申科的调解努力至关重要，普京亦对此高度赞赏；至于为何是卢卡申科出面，佩斯科夫如此解释：“卢卡申科个人认识普里戈任已经有很长时间了，大约20年，这是他的个人提议，并与普京总统进行了协调。”

而观察双方协商条件，内容大体如下：第一，瓦格纳部队停止进军莫斯科，并且撤离顿河畔的罗斯托夫地区，返回营地；第二，针对普里戈任的刑事立案将被撤销，其将离开俄罗斯并前往白罗斯；第三，未参加叛乱的瓦格纳人员将与俄国防部签署服役合同，其余瓦格纳人员也不会被追责；第四，关于俄罗斯国防部的改组和人事变动，不在此次协议的讨论范围内，换言之，普京无意更动防长绍伊古与总参谋长格拉西莫夫之位。

综上所述，化解兵变的关键，乃是俄罗斯政府与瓦格纳的条件交换，前者承诺普里戈任与瓦格纳人员的人身安全、刑事豁免，来换取大规模流血冲突、两败俱伤的消于无形，同时最大程度稳定军心与乌克兰前线。而虽说卢卡申科被描绘为重要调解人，但从政治现实来看，真正拍板与决策的，还是身为冲突当事方的俄罗斯总统普京。

冲突的出现与激化

回顾冲突24小时进程，普京与普里戈任似乎都出现一定程度误判，导致了彼此的骑虎难下，并让冲突最终演变为总统宣告瓦格纳叛国、瓦格纳向北进军的“胆小鬼游戏”（the game of chicken），尤其在瓦格纳已逼近莫斯科不到200公里时，不少舆论都担忧血洗首都的惨剧即将上演，紧张情绪堪比2022年俄罗斯发起“特别军事行动”当天。

首先是普京政府，其在兵变之后有过两次误判。根据以报道俄罗斯闻名的独立媒体Meduza披露，两名接近克里姆林宫的消息人士指出，6月23日普里戈任宣布“将与国防部开始武装冲突”时，总统办公厅还心存侥幸，认为普里戈任可能只是故技重施，想虚张声势、讨价还价，故没有认真对待，也未严令军方警戒备战，一直到瓦格纳在6月24日凌晨进入罗斯托夫后，总统办公厅才意识到普里戈任“可能是来真的”。此为普京在兵变中的第一次误判。

消息人士再指出，罗斯托夫出事后，普京原本希望“或多或少和平解决”这一局面，故6月24日清晨时，总统办公厅内政团队领导人基里延科的亲信亚历山大·哈里切夫、内政部门负责人安德列·亚林还致电俄罗斯各地行政长官和体制内政治精英，要其“温和地评论，不要继续讨论普里戈任”。但在这一动作过后一个半小时，情势陡然升温，俄罗斯高层忽通知各地行政长官和政治精英，普里戈任已被定调为“叛徒”，随后普京在莫斯科时间上午10点发表电视讲话，指责普里戈任“叛国”。

据Meduza的消息人士表示，在这一个半小时内，俄罗斯高级官员曾与普里戈任进行了非公开对话，“但对谈显然没有正面成果”；此外克里姆林宫相信，国防军和安全部队将能阻止瓦格纳推进，故后者不会真敢“杀进莫斯科”。两重脉络交织下，普京似乎开始认为，只要自己态度够强硬，瓦格纳便会知难而退、甚至就地溃散投诚，故其最终选择加码，直接公开定调瓦格纳“叛国”，同时要求所有瓦格纳人员放下武器。此为普京在兵变中的第二次误判。

但普里戈任也非料事如神。回顾此次瓦格纳兵变的背景，其与俄罗斯正规军长期不合、被国防部逼签合同皆是关键。普里戈任虽曾寄望普京出手相助，让自己保有对瓦格纳的领导权，结果却是功败垂成，并被下了“7月1日前签署合同”的最后通牒。如此发展，终让不甘放手的普里戈任铤而走险，在6月23日以“兵谏”的豪赌，押宝普京会在自己与国防部的冲突中调整立场，迫使国防部收回成命、放过瓦格纳。而从后续发展来看，普里戈任的如意算盘没有完全拨响。

如前所述，普京起初并未认真看待普里戈任的威胁，又在事态升温后定调瓦格纳“叛国”，可谓是在昭告天下：自己只接受瓦格纳与普里戈任投降这一结局，而不准备让步，更遑论要惩处防长绍伊古与总参谋长格拉西莫夫。

诚然，普里戈任既要起事，就不可能毫无准备，也不会没有预料到普京翻脸这一发展，只是这显然不是其所设想的最可能结局，否则就不会在控制罗斯托夫地区后，还与国防部副部长叶夫库罗夫在南部军区总部进行一段时间的谈判。由普里戈任的行动轨迹来看，其很大程度是在等待克里姆林宫的回应，再决定下一步如何进行，即便俄罗斯检察机构已对其进行刑事立案，其依旧想等普京的“一锤定音”。最后在莫斯科时间早上10点，其等到了普京的“叛国”定调，且俄方也接管了瓦格纳总部，普里戈任发现自己后路已断，终于兵行险招、一路北上，以再加码回应普京的加码。

情势发展至此，“胆小鬼游戏”正式成形：普京一副“绝不妥协”的硬汉姿态，普里戈任则上演“敌人就在本能寺”的末日狂飙。两人打死不退，面对危机到数勇往直前。

普京的得失盘算

但就在瓦格纳逼近莫斯科时，情况忽然有了转机：在白罗斯斡旋下，普里戈任同意让瓦格纳返回驻地，自己则将前往白罗斯。这一动作，看似发生在普里戈任与卢卡申科间，其实本质还是普京与普里戈任的对垒结果：普里戈任自知无法再逞匹夫之勇，毕竟时间拉长对自己不利；普京则在顾全战场大局、实现收编瓦格纳目标的考量下，付出声誉成本以化解危机，再借“白罗斯斡旋”之说，来弥补自己的政治失分。

从普京的立场出发，其之所以摆出硬汉姿态，倚仗的是两大关键判断：第一，瓦格纳在听到自己被定调“叛国”后，将开始大规模投降与溃散；第二，如果瓦格纳执迷不悟，俄军与安全部队还是有能力歼灭瓦格纳，避免其真的杀入莫斯科。

但从后续发展来看，普京的盘算显然没能实现。在听到自己被控“叛国”后，普里戈任不仅没有放下武器，还愤而率军北上，普京的第一判断就此落空，只能开始期待沿途武装干涉。但从瓦格纳一路急行来看，俄军似乎没有进行大规模镇压，在俄军高层并未出现分裂的情况下，这一现象或可以有两个解释：一，俄军低估瓦格纳的此行人数与火力，在瓦格纳接续摧毁空中目标、击毙飞行员后，其体认到各区的分散部队难以进行有效干涉，只能在保存实力的考量下果断放弃，毕竟俄军主力仍在乌克兰战场，且若强与瓦格纳交战，一旦被各个击破缴获军备，等于是在协助武装瓦格纳；二，有大量基层士兵集体抗命、拒绝向瓦格纳开火，其原因可能是不想白白送死，或是对瓦格纳抱以同情。

无论如何，在瓦格纳迫近的现实下，普京再怎么硬汉，都已经不能不考量谈判解方。因为如果拒绝谈判，莫斯科就可能爆发激烈武装冲突，情势或将走向三种结果：普里戈任被捕或身亡，普京不敌攻势出逃至另一城市继续抵抗，普京投降或身亡。而不论是哪一种结果，其实际成本都远高于普京“放弃当硬汉”的政治失分，还会让俄乌前线的不确定性大幅上升，权衡之下，普京当然要选择谈判交涉。此外或许可以大胆推论，谈判也可能早在瓦格纳开上沃罗涅日市外的M4高速公路后，便已开始，而若真是如此，这或许能在一定程度上解释，为何瓦格纳在M4路段后便未遇有力镇压。

至于瓦格纳是否接受普京条件，关键也是其对自身处境的衡量。平心而论，瓦格纳虽是劲旅，却不可能单枪匹马对抗大量俄罗斯正规军，即便普里戈任真有颠覆普京之心，其也必须仰仗两个特殊条件：远在乌克兰的俄军主力救援不及、境内俄军大规模加入瓦格纳，如此一来才有成事可能；否则一旦莫斯科守军浴血顽抗、誓死捍卫总统，待到大军回防时，情况将对瓦格纳极度不利。

而从事态发展来看，乌军的反攻氛围确实有助拖住俄军，但普里戈任还缺少最重要一块拼图：境内俄军的大规模哗变。普里戈任曾在行动当中宣称，“我们的战略储备是整个军队与国家”，并呼吁所有不满绍伊古、格拉西莫夫的士兵一起“清君侧”，但结果证明普里戈任不过是自说自话，瓦格纳虽未遭遇强力镇压，却也没有吸引到基层士兵投诚，更遑论引发俄军高层分裂。

故对比“胆小鬼游戏”的两方，只要冲突时间一拉长，瓦格纳的劣势清晰可见，但普京显然也不想冒动摇前线的风险，双方这才找到妥协基础，也才有白罗斯的斡旋空间。而从目前公布的条件来看，普里戈任似乎选择了流放白罗斯，并由卢卡申科庇护其人身安全；瓦格纳虽未被全数强制编入国防部，而是可采自愿形式与国防部签署合同，但在普里戈任已经远去的现实下，被国防部收编恐怕只是早晚问题；而被普里戈任重炮抨击数月的绍伊古、格拉西莫夫，其地位则似乎未受影响。

简言之，普里戈任依旧保不住自己对瓦格纳的控制权，但至少获得了刑事豁免与人身安全，只是其作为普京盟友的身分不再，过往权势也一去不复返。至于普京的未来，显然更是各方关注的焦点。平心而论，普京确实在应对瓦格纳兵变上犯下几个政治错误，并在善后的过程中付出了威望与声誉的代价；但就事件本身来说，这已是相对低成本的代价，且过程中从国家杜马、军方、情报体系到外交部门，都对普京表达了支持，是为挫败兵变的重要关键。最后普京既保住收编瓦格纳的军事议程，也维系了绍伊古与格拉西莫夫的角色，更移除了普里戈任这颗不定时炸弹，并非毫无收获。

当然，出现兵变、暂时放弃“当硬汉”都会对普京的声望造成打击，但瓦格纳毕竟不是正规军，普京此次既保住正规军高层，又继续推进收编瓦格纳的议程，已是最大程度进行止损；且普里戈任的冲撞还意外证明克里姆林宫对“普京核心”的拥护，并非如西方长期高唱的“普京即将垮台”。故要以此冲突推断普京未来必然势弱，甚至预测俄罗斯未来会叛乱频生、分裂得一发不可收拾，似乎都为时尚早。