普京最危险时刻已过 难题将陆续有来

来源：香港星岛日报

俄罗斯雇佣兵组织“瓦格纳集团”领袖普里戈任发动兵变，兵锋直逼莫斯科，震惊全球，但形势却在24小时后出现戏剧性变化，瓦格纳最后同意偃旗息鼓，退回军营。虽然兵变落幕，最危险时刻已成过去，但事件严重打击总统普京的政治威信，也影响俄军士气，或为乌克兰提供反攻良机，使俄乌战局可能出现变数。

在乌克兰俄控地区前线作战的普里戈任，上周五晚指国防部长绍伊古等将领蒙骗国民和普京，向乌克兰发动战事，在战事中又未能向瓦格纳提供足够弹药，故发动兵变来清君侧，率兵杀向俄罗斯本土，长驱直进到距离莫斯科200公里外。普京怒斥普里戈任叛国，形同在俄国背后捅刀，会严惩叛乱人士。

为稳定大局妥协却损强人形象

正当外界争相评论兵变局势会如何发展，估算出现3个可能情境：叛军遭政府军歼灭、战事胶着并引发内战，以及普京被推翻。讵料当大家一觉醒来，事件已成功解决，关键是白俄罗斯总统卢卡申科及时斡旋，普里戈任不但获撤叛国罪，更获白俄收容，参与兵变的武装分子不会被追究责任，没参与的可收编入正规军，瓦格纳同意即时返回乌克兰野战军营。

尽管瓦格纳兵团行军迅猛，1天内深入1000公里，如入无人之境，但最终同意收兵回营，皆因普里戈任窥准俄军大部分陈兵在乌克兰，后方空虚，打军方一个措手不及。然而，兵变并未获政治精英、地方部队和广泛民众支持，又缺乏军事物资补给，再加上俄罗斯从来没有军头拥兵自重或成功军事政变例子，令他没底气兵变到底。毕竟他始终是俄罗斯人，不愿看到自己人打自己人，卢卡申科保证其人身安全，惟有同意接受这下台阶。

这场惊心悚人兵变虽然和平落幕，相信俄罗斯政局短期不会有剧变，但在某程度上暴露了普京并非外界想像般强势。普京任内遇过多次危机，面对车臣叛军和乌克兰要求加入北约，即使兵戎相见也绝不退让，但此次在兵变中却与叛军妥协，背后原因是在俄乌交战之际，若此时国内爆发大规模内战，将会对前线战事不利。白俄出面做和事老，为尽快平息局势提供谈判空间，普京无奈接受，但让步却有损其强人形象。

瓦格纳撤出罗斯托夫市时，民众夹道欢送，背后释出两个不同讯息：有人不满军方后勤补给不力，以致瓦格纳在前线陷入苦战；也代表有部分人藉机反对俄乌战事，故反对普京的都给予支持。事件为普京管治敲响警号，须认真看待和处理，否则随时陷入个人权力危机。

俄乌战事打到今天，俄国遭西方全面制裁，普京很难叫停战事，因此举等于承认自己作出开战决定是错误的。兵变不但暴露了军方内部矛盾，同时也让普京认识到放任雇佣兵团坐大，随时有反噬效果，拖前线战事后腿。普京当务之急是如何有效地将瓦格纳武装人员打散收编入正规军，并处理好其他雇佣兵团的指挥权；同时也要尽快改善后勤补给，将军需物资合理和有效调配到前线部队，并起用一些有才干的将领，做到令行禁止的统一指挥，才能提升军队士气，挽回俄人对战事的信心。

西方趁俄乱或怂恿乌发动反攻

对乌克兰和西方来说，瓦格纳兵变即使和平落幕，但事件反映俄罗斯后院失火，打击俄军士气，也令军方内部出现混乱，正是趁你病要你命的最佳时机，不排除西方会怂恿乌军乘势发动筹备已久的大反攻，令战事可能升级。

俄罗斯最危险时刻可能已经过去，但事件尚未完全结束，瓦格纳是否甘愿被解散，普里戈任会否在白俄遥控指挥成员，普京能否改善军事指挥权，均有待时间验证，但虎视眈眈的西方却绝不会给他时间，痛打落水狗，故普京未来麻烦事只会陆续有来。