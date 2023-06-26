蓝营大选主打两岸牌 侯友宜不能失话语权

来源：台湾联合报

民众党总统参选人柯文哲近日抛ECFA与服贸协议议题，引发民进党阵营攻击，双方你来我往；政见最先提出者的国民党声音却变小，若大选要主打“两岸牌”，党籍总统参选人侯友宜就不能失两岸话语权。

柯文哲近来民调上升、频频进攻，致蓝营基层出现焦虑症，如今柯再攻两岸议题，被认为是要抢深蓝票，但ECFA与服贸明明是国民党过去的主张，如今成他人政见，还引发广大讨论，对国民党、侯友宜来说都是警讯。

国民党昨透露大选已经锁定三张两岸牌，从农渔产品开绿灯、城市交流先行，再到陆生陆客放宽；侯友宜今日也主张，服贸协议及经贸合作应快速展开，显现党中央与竞办意识到问题，已有更深层协同作战。

两岸牌对国民党来说并不陌生，过去在前总统马英九两次竞选总统中都扮演重要角色，但值得注意的是2020年国民党总统参选人韩国瑜也主打两岸以及农产品经贸交流等，选举结果却与马英九截然不同。

说要“概括承受”这些两岸“糖衣毒药”的蔡英文却反倒高票当选，由此来看，经贸发展与红利都是民众所不反对的。国民党与侯友宜现阶段提出众多主张应属民众都不反对的“主张”，但透过什么“方法”与“途径”，接下来需向民众说清楚。

民进党过去“抗中保台”，如今“和平保台”；柯文哲则秉持“一五新观点”中“四个互相”与“两岸一家亲”与对岸顺利交流。国民党过去主张“九二共识”，但却遭民进党抹黑及扭曲，失了民心；既然决心主打两岸牌，如何创造更多话题与说清楚执行方式，都将成为国民党与侯友宜接下来的重要考验。