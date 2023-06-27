消费支出数据不尽人意 中国经济笼罩阴云

来源：彭博社

中国的消费驱动型复苏正显现出失去动能的更多迹象，从节日旅游到汽车、住房等各个领域的支出都在放缓，令市场对政府出台更多刺激措施稳经济的预期升温。

周末出炉的官方数据显示，端午节期间国内旅游支出低于疫情前水平。端午楼市也未见明显好转，销售低于前几年的水平。6月乘用车零售预计同比下降。

在取消动态清零防疫措施后，消费反弹今年推动了中国增长，但信心依旧疲弱，越来越多的证据发出经济可能需要更多帮助的声音。央行本月早些时候降息后，经济学家预测未来还将有更多货币和财政刺激政策，官媒近几日也发表了一系列文章，提到可能会出台的经济支持措施。

野村首席中国经济学家陆挺在周日的一份研报中写道，假日旅游数据显示，疫情过后接触性服务的复苏势头正在减弱。他指出，单次旅行的平均支出比2019年时低了约16%，“意味着要么是人们的消费意愿减弱，要么是购买力下降。”

“随着被压抑的需求下降，未来几个月经济二次探底的风险变得更加切实，我们预计接触性服务消费增长将进一步减弱，”陆挺写道。

A股节后延续走弱态势，周一沪深300指数一度跌1.6%。消费必需品和金融板块表现疲弱。

Forsyth Barr Asia的高级研究分析师Willer Chen称，端午假期的旅游数据不如五一假期，这是造成A股下跌的原因之一。

并非所有数据都表现黯淡，据新华社报道，端午期间的电影票房取得了影史端午档第二的好成绩。但其他指标显示，消费支出没有获得动能。

《21世纪经济报道》称，诸葛数据研究中心的监测数据显示，端午期间重点10城新房成交4547套，仍为近五年来的次低谷。根据乘联会的初步估计，6月乘用车销量预计将同比下降近6%。

随着对经济增长的担忧升温，外界猜测年内刺激措施可能加码。

上周，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁出席“恢复和扩大消费”调研协商座谈会，就有关民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表开展的相关调研成果进行协商。周一，两份国有证券报的文章均提到分析人士预测政府可能会考虑的政策选项。

《中国证券报》援引光大证券首席宏观经济学家高瑞东的话称，随着财政部将今年剩余地方债额度下达至各省市，新增专项债发行有望边际提速，并在三季度内基本发完。

与此同时，《上海证券报》援引分析人士称，下半年货币政策将持续发力，降准降息均有落地可能。

不过在标普全球评级亚太区首席经济学家Louis Kuijs看来，任何刺激措施都不太可能规模很大。该公司已将中国今年经济增速预测从5.5%下调至5.2%，理由是复苏不均衡。

Kuijs在周日的一份报告中写道，政府仍有可能考虑放松购房限制及按揭首付款要求，并有可能加大财政支持促消费。他指出，虽然消费者信心恢复缓慢，但一些零售销售和可支配支出数据保持了韧性，表明今年余下时间和2024年有望实现增长。