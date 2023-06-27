侯柯挺服贸 凸显赖清德对共同市场无知

来源：台湾《联合报》

作者：李成荫

两岸服贸协议再掀讨论，国民党总统参选人侯友宜力挺，却遭民进党总统参选人赖清德批“重回一中市场老路”，原单纯的经济民生议题变调，当国际局势都逐渐走向“共同市场（Common Market）”贸易模式时，侯赖表态，高下立判，赖已将自身对国际经贸的无知展露无疑。

两岸及国际经贸对台湾经济影响甚巨，但就经济部最新数据，台湾外销订单已陷入“连九黑”；与此同时，区域全面经济伙伴协定（RCEP）在本月全面生效，包括大陆在内的15个签署国将相互实施关税减让，对台湾经贸形成莫大的压力。

由此可知签订自由贸易协定（FTA），甚至朝向共同市场发展是国际趋势，都属于经济与民生问题，若照赖清德“一中市场”论调，那与大陆签署的国家都将陷入一中市场框架，都将被大陆吃掉？更何况两岸经贸相互依存度高，更需要透过关税优惠提升国际经贸竞争力。

事实上，服贸协议内容并非全由大陆说得算，过去除需要两岸讨论外，也需要立法院的监督，更何况当初太阳花的诉求也是“先立法，在审查”，并没有说要直接抛弃；赖清德做为要竞选总统大位的人，面对政策不能因噎废食，而是要拿出处理政策的魄力与执行力。

台湾面对国际经贸组织夹击，左有RCEP，右有跨太平洋伙伴全面进步协定（CPTPP），民进党执政以来就宣誓争取加入，但八年以来却都不得其门而入，赖清德应说清楚不要他口中的“一中市场”，那应该要有怎样的经贸模式。

赖清德曾说最想跟习近平吃饭，但面对最迫切的民生经济问题却仍以意识形态挂帅，逃避台湾经贸窘境，这样又要民众如何放心台湾的未来？