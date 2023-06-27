俄兵变落幕 外界好奇核心三人行踪

来源：台湾《联合报》

俄罗斯佣兵组织“瓦格纳集团”兵变迅速落幕后，外界好奇俄国总统普京、其亲信国防部长绍伊古及瓦格纳首脑普里戈任三人行踪。前两人26日首度在影片中露面，另外，俄国官媒“塔斯社”同日引述一位接近俄国检察总长办公室的消息人士报道，针对普里戈任的刑事指控并未一笔勾消，俄罗斯联邦安全局（FSB）仍持续调查他。这似乎显示，兵变流产后，对他的处置，并未真的按照白俄罗斯总统卢卡申科居间斡旋的协议安排。

普京26日透过克里姆林宫网站发表他在兵变后的首次演说。在该演说的影片中，普京对俄国名为“未来工程师”的青年论坛发表演说，称赞部分企业在俄国面临严峻的外部挑战时，仍确保国家产业稳定运作。不过，西方国家媒体尚不清楚他究竟是何时何地录下这段演说。在该演说中，他对自己透过卢卡申科居中的协议只字未提。

英国广播公司（BBC）报道认为，克宫发布前述普京演说，旨在暗示兵变后，俄国商业一切如常。普京另一次最近发表的演说，则是廿四日痛批瓦格纳“叛国”，以及其逼宫的军事行动像“在背后捅刀”。克宫26日还说，普京已和伊朗及卡塔尔领袖通电话。

此外，俄媒“工商日报”26日报道，截至当天上午，普里戈任因兵变涉及的刑事案件并未结案。俄国检察总长办公室也指称，普里戈任在社群媒体Telegram号召支持者反抗俄国军方高层后，FSB23日即根据刑法第二七九条，以“组织武装叛乱”罪对普里戈任提起刑事诉讼。若有罪定谳，可判处有期徒刑12至20年的重刑。

针对卢卡申科与普里戈任间达成的协议，据美国有线电视新闻网（CNN）报道，普里戈任及他旗下媒体，均未加以证实，普里戈任24日离开俄南城市顿河畔罗斯托夫后，从此下落不明。流亡的白俄在野阵营领袖季哈诺夫斯卡娅顾问维亚寇卡则说，普里戈任并不承认白俄是独立主权国家，预料他不会在白俄久留。

俄罗斯国营电视台26日也播出绍伊古视察前线军队的画面。这是他在兵变后首次公开现身。在该影片中，他及同僚搭机前往俄军西部军区一个指挥部，并与部队指挥官开会。他除了听取战情汇报、研究地图，还搭直升机视察俄军阵地。但西方媒体仍无法确认该影片到底何时拍摄。

普里戈任与绍伊古间的宿怨众所皆知，普里戈任兵变时也喊出绍伊古必须下台。华尔街日报引述专研俄国军事的分析家报道，绍伊古前述露面的短影片，是普京很可能最近将不会撤换他的一个迹象。