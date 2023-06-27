新仇旧恨斗军方 三原因让普里戈任兵行险着

来源：明报

瓦格纳集团领袖普里戈任发动兵变闪电落幕，其确切盘算和将来下场备受关注。军事分析家及西方情报官员认为，普里戈任哗变的原因主要有三：与军方高层内讧、财政压力及个人政治野心。

叙内战结怨 乌战撤离遭俄军枪击

普里戈任自2014年建立瓦格纳以来，一直是俄总统普京在全球各地施加影响力的关键工具，包括支持普京盟友、叙利亚总统巴沙尔政权。普里戈任与俄军事领导层之间的恩怨，也可追溯自叙利亚内战。2018年瓦格纳雇佣兵向叙利亚代尔祖尔附近一个美军阵地推进时，美军指挥官要求俄国防部确认这些士兵身份，但后者回应称不知道，结果美军杀死了100多名瓦格纳雇佣兵，普里戈任将之归咎防长绍伊古，燃起两人之间的冲突。

俄国防部收紧控制 难取资源

瓦格纳多年来迅速壮大，甚至重金在军方特种部队挖角，在俄军侵乌战争中更发挥关键作用，俄国防部开始收紧对瓦格纳控制，使之难以招募人手、限制提供资金及武器。政府给予瓦格纳的支援亦已转移至由国营公司如俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）成立的私人雇佣兵组织。

今年2月普里戈任公开批评绍伊古及总参谋长格西拉莫夫下令不给在乌作战瓦格纳部队弹药和武器。到了5月，瓦格纳部队攻占乌东重镇巴赫穆特，是俄罗斯10个月以来首次取得实质进展，但普里戈任称，这场战役令其部队损失2万人，并再度炮轰绍伊古和格西拉莫夫，“由于他们的突发奇想，比原本应该死亡的人多了5倍。他们将为自己的行为负责，这在俄罗斯被称为犯罪”。

6月初，瓦格纳与俄正规军之间如同敌军一样，普里戈任指摘俄军在瓦格纳撤离巴赫穆特的路线上布雷，且在瓦格纳部队清除地雷时遭枪俄军枪击，之后瓦格纳拘捕俄军一名中校以报复。

普京长期以来，允许权力核心的敌对势力彼此争夺影响力，以防止其中一派坐大直接挑战他。不过随着普里戈任与军方高层冲突持续升级，普京最终选择站在绍伊古一边。

绍伊古为了永久削弱其对手的影响力，6月10日俄国防部下令所有志愿部队必须在7月1日前与政府签合约，此举被视为将瓦格纳收编，也是触发普里戈任哗变的关键导火线。普里戈任表明不会签约。

要求签约变相收编 成导火线

俄军事智库战略与科技分析中心主任普霍夫（Ruslan Pukhov）表示，普里戈任发动兵变，是“因为他认为自己被逼到墙角，他只是不想被湮没无闻”。

英国广播公司（BBC）指出，国防部要求签约的举措敲响了普里戈任的警钟，他可能意识到自己连月批评军方后，普京最终决定支持绍伊古而非他这个老盟友，因绍伊古若非得到普京批准，不会采取行动控制瓦格纳。

美国智库战争研究所（ISW）指出，普里戈任发动兵变，很可能押注对抗俄国防部，是保留瓦格纳作为一支独立部队的唯一途径，但他显然高估了成功机会。

欧洲情报官员表示，截至周日下午，瓦格纳仍掌管俄南部的米列罗沃机场，估计普里戈任可能利用该机场，将瓦格纳的忠心高层送至该公司有业务的非洲。欧洲官员又称，若普里戈任前往白俄，估计他不会逗留很长时间，因他担心自己会遭到克宫报复。