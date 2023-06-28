“3+1”政策背后的隐性歧视

来源：联合新闻网

作者：杨颖超

在蔡政府匆忙延长义务役役期后，最新推出的配套是就学服役“3+1”政策。面对社会不满声浪，行政院目前定调该政策是尊重学生自由意愿选择，然而，这里所谓的尊重自由意愿成分有多少？背后对学生出身与通识教育的隐性歧视，值得各界注意。

配合义务役役期延长为1年，国防部先抛出“3+1”方案构想，喊话盼大学生在3年内完成学业，用1年时间当兵；教育部近日就公布“大学生就学期间服役弹性修业指引”(下称指引)。

教育大计让外行指手画脚，主管机关本身就失去专业尊严。国教出身的教育部长潘文忠称，在尊重学生自由意愿选择前提下订定“指引”，协助大学提供相关弹性修业措施，让有意愿的就学役男，得同时兼顾服役并完成学业；行政院长陈建仁接力强调，该政策是给大学生更多自我选择的机会，并没有强制。

然而，这是个歧视政策。外界多把相关讨论限缩在对女性的歧视，因为目前政策并未纳入女学生。这部分可衍生的问题很多，毕竟光是女性可服志愿役却不能服义务役，就可以吵翻天了；再把本文歧视逻辑考虑进去，谁被歧视还很难说。

本文要提的歧视，首先是对于弱势家庭出身的大学生。原因很简单，会选择参与此政策的学生，绝大多数将来自于社经地位较低，无法让小孩享受大学“空闲”时间的家庭。学生看似有选择机会，实际是政府知其经济弱势或不懂大学教育时期的珍贵性，引诱他们选择速食教育，违背政府对学生学习权的保障。

台湾教育基本法规定“学生之学习权、受教育权、身体自主权及人格发展权，国家应予保障。”而对学生学习权的保障，不仅是受教机会，也包括受教机制是否满足学生学习需求与有效的学习。

“3+1”政策会破坏学生的有效学习。因为大学不把课程排得跟义务教育一样密集，是为了此阶段的学生已可进行较成熟的思考，学校除了单向传授知识外，更希望培养出学生独立思考能力，并让他们多用宝贵青春岁月探索兴趣。每学年密集排课，学生很难有沉淀思考空间。尤其是如果学生要打工赚学费生活费，不能利用寒暑假，平日晚上就更不可能有时间念书了。

过去台大、台师大、台科大三校系统将学期缩短成16周的理由，已经证明了上述观点。台大教务长说，学期缩短让师生有充裕时间参与国际交流、交换、实习与相关密集课程。台大教授忙于升等研究，恐怕少开暑修相关密集课程，学期缩短对三校学生之利，主要就是国际交流、交换、实习等。经济弱势学生选择参加“3+1”方案，等于损失了以大学生身份参与的学习权。

而台师大教务长指出，一学期长达18周，老师跟学生对上课产生疲乏，也减少教师备课与投入研究时间。才18周就疲乏、减少备课研究时间，那“3+1”政策的连续密集上课，必然超过现行暑修长度与密度，恐怕更会降低大学教育品质。

或有人质疑：就算不推“3+1”政策，还是有很多学生浪费光阴，也不是每个学生都会参与交流。但现行教育制度至少给这些人机会了。如果让学生接受填鸭式教育一路到大学毕业，等于限制了学生对未来的选择机会。

至于“指引”另外引起的歧视疑虑，是对于通识教育教师。在第四项提供支持性措施的学校对学生之支持措施，明指“学校应适度调整必修、专门课程及通识课程之开课规划，视需要安排通识课程于暑期开课，俾利就学役男于学期间进行专业选修。”现行专业科目多仍在各校暑修科目范围内，不知教育部为何单挑通识课程于暑期开课？

而“指引”以“应”字指示学校调整开课规划，由于不是所有学生都在暑期上通识，等于通识教师几乎要开整年课，且不论已恶化的平时修课人数减少有无配套，相对于学术金字塔上层教授放长假的学术品质经营，教育部有无考虑通识教师也需要参与国际交流或研究？又其中所反映出教育部对通识教育看法如何？有待官员解惑。

作者是铭传大学副教授