美国能重建经济领导地位吗？

来源：联合新闻网

作者：叶万安

美国白宫国家安全顾问沙利文4月27日演讲，以“重建美国经济领导地位为题”，全面检讨美国过去的经济政策，大力批评二战以来实施的“华盛顿共识”，而提出“新华盛顿共识”，以重建美国经济及世界政经新秩序。

“新华盛顿共识”主要内容有四：一、过去强调的自由市场，政府不介入产业政策是不正确的，所以政府应该对一些特定产业或产品给予补助或奖励。二、尽一切方法“去风险化”，要求美国企业不得对中国进行高科技投资，且要求在中国大陆的企业撤回美国。三、要求美国盟邦在高端芯片科技、设备、零组件等产品，禁止对中国输出。四、用“小院高墙”严格保护美国关键技术。

综观“新华盛顿共识”，就是美国政府积极干预产业发展，透过市场管制，保护国内科技产业。但这真能重建美国经济领导地位吗？

政府积极干预产业发展，进行市场管制，是亚洲国家（包括中国）二战以来采用的旧方法。当年亚洲各国一切落后，在缺资金、资源、技术之下，更有严重失业问题。为解决失业问题，提高人民所得，才采取干预政策来推动产业发展，现已很少再用了。

美国当前情况与当年亚洲国家完全不同，其面临的重要问题，是一、财政巨额赤字、债台高筑，如要再拨巨款补贴产业，不仅是火上加油，扩大赤字，更排挤其他必要支出，如基本设施投资等。二、人力供应紧张，工资上涨。而且要发展的高科技产业所需高科技人力，不仅依赖教育培养，更靠在工作岗位上经二、三十年的历练才能养成。台积电所以能成功，多年来培养这些高素质人力，而且是24小时待命，随传随到，美国根本没有这种文化。

而今美国采用上世纪开发中国家采用的旧方法，会造成下列问题：

一、管制投资与进出口，完全违背2004年诺贝尔经济学奖得主Edward Prescott的“开放促进成长，限制阻碍成长”的警语。近数十年来，高科技产业的快速发展，是市场推动的技术进步。在全球化之下，分工精细，各取所需，大众获益，市场不断扩大；技术在市场的要求下也不断进步，又扩大下游应用的范围，再促进市场的成长，因而构成良性循环。但今美国强力的管制，阻碍了高科技产业创新的进步。

中国是高科技产品的最大需要者，美国是最大的供应者，美国这一管制，除严重打击中国的高科技产业，美国高科技产业受伤也不轻。

二、在全球化之下，芯片制造成本持续降低，是其能快速发展、成为人类生活必需品的关键。而今美国逼迫台积电、三星赴美设厂，不仅建厂成本高，制造成本也大增，势必无法延续芯片价格下降，不利未来芯片产业成长。

三、美国不仅禁止其高端芯片及其制造设备出口中国，同时要求日本、韩国及荷兰，也禁止相关产品出口中国。诚如微软创办人比尔盖茨所言，此作法反激励中国加速研发，一旦研制成功，以其低廉的成本行销全球，首先是美国高端芯片及相关产业遭殃，连带的日、韩、荷、甚至台积电高端芯片也将陪葬。

美国经济当前面临的问题，与上世纪亚洲开发中国家完全不同，要以其因应对策来解决美国当今问题，不仅未蒙其利，却先受其害，要“重建美国经济领导地位”，更难矣！

作者是前经建会副主委