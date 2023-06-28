香港经济有忧 放宽楼市政策须审慎

来源：明报

明报社评

外围经济疲弱，香港进出口按年跌幅扩大。香港是高度开放小型经济体，全球商品贸易急剧放缓，直接影响香港复苏步伐，当局最近一再表示，今年香港经济要靠消费撑住，某程度已反映经济形势未许乐观，政府有必要考虑采取更多措施，为经济注入更多动能。财政司长有意针对楼宇大单位，放宽现行按揭措施，希望帮助换楼客“住大些”。有关举措理论上可以刺激换楼链，对楼市有支持作用，然而外围及本地经济阴霾密布，高息环境预料将维持一段时期，当局放宽按揭措施，需要小心拿捏，有意换楼者亦要量力而为，警惕风险。

外围逆风急且劲

消费旅业撑经济

现届政府上任快满一年，行政长官李家超回顾过去一年工作，提到香港需要追回之前数年错失了的时间，随着香港走出疫情阴霾，经济亦开始恢复，今年首季GDP按年增长2.7%，终止连续4季跌势，家庭收入中位数亦见上升。去年香港经济萎缩约3.5%，今年是香港和内地复常之年，当局年初预测，本地全年经济增长介乎3.5%至5.5%，首季算是有一个不错的开局，然而外围逆风愈见凌厉，下半年香港经济表现，其实面临不少压力，昨天公布的进出口数字，正好反映困难所在。

出口转口贸易是香港经济增长其中一个重要引擎，根据政府最新数字，香港5月份进出口跌幅扩大，出口按年下跌15.6%，进口按年跌16.7%，两者都是近4个月以来最大跌幅。政府表示，输往所有主要市场的出口均见下跌，当中输往亚洲和美国的跌幅皆达18%，对德国的跌幅更达33%。美国经济增长疲弱，欧元区更陷入衰退，先进经济体消费需求下降，直接打击全球商品贸易，国际评级机构惠誉预测，今年全球贸易增长仅得1.9％，较去年5.5％增幅显著下降，环球经济增长看淡，估计今年只有2%，比去年低0.7个百分点。放眼亚洲多个依赖出口贸易的经济体，台湾今年首季经济萎缩约3%，新加坡首季仅增长0.1%，香港实难独善其身。

国务院总理李强昨天表示，今年中国经济回升，首季增长4.5%，预料次季可加快，全年有望实现年初订下的5%经济增长目标。香港经济有内地作为后盾，无疑是一项优势，但如果外围环境持续恶化，本地复苏步伐确有放缓可能。上月中，港府仍认为，倘若首季复苏动力持续，全年增长可望靠近预测区间上限，即5.5%，现在看来，有关估计明显偏向乐观。事实上，当局口风近期也出现了一些变化，财政司长陈茂波表示，香港出口面对很大挑战，若下半年外围环境差，要达到全年经济增长目标会有难度，需要依靠消费“顶住”。

全球商品贸易急剧放缓，相比之下，服务贸易复苏情况算是较佳，惠誉指出这主要得力于疫后旅游业及运输业反弹。新加坡今年经济表现疲弱，住宿和餐饮服务领域相对成为亮点，也是拜旅客回升所赐。回看香港旅游业复苏情况，今年首5个月约有1000万人次旅客来港，相当于疫前四成水平，单计5月份数字，内地及东南亚旅客更回复至疫前六成以上，展望下半年，旅游业复苏前景无疑较为乐观，对零售及餐饮业有带动作用，然而现在内地客访港，无论旅游还是消费模式均有改变，比起追求奢华，不少内地客更热中于深度旅游和地道特色体验，业界需要相应有所调整。全球经济增长动力不足，复苏中的旅游业，乃是少有的亮点，香港知道要“抢旅客”，区内其他经济体亦然，特区当局有必要推出更多措施吸引旅客，应付区域旅游业竞争。

环球经济前景不明，香港复苏亦有放慢迹象，楼市气氛转淡，亦属必然。最近社会上又多了要求政府“撤辣”的声音，财政司长本月初表示，暂时无意调整楼市“辣招”，但可考虑放宽首置按揭成数比例。及至近日，财爷又提出，拟为换楼客放宽现行按揭措施，以大单位为目标。

帮助小家庭换大单位

不应与撤辣混为一谈

目前中小型单位连同按揭保险的最高按揭成数为九成，有关安排旨在帮助首置人士“上车”。很多已置业夫妇在生育后想“住大些”，然而受制于按揭要求，换大单位并不容易。放宽大单位按揭，对于这类家庭，确是一个喜讯，不过有关措施难免会刺激换楼链，一定有鼓励入市的效果，考虑到外围经济阴霾密布，当局必须审慎而为。美国联储局表明，今年稍后仍准备加息一两次。香港高息情况预料将维持一段时间，无论首置人士上车，还是小家庭换楼，都必须量力而为。与此同时，当局亦要避免向市场释出错误信息，令外界以为放宽大单位按揭措施，是当局打算“撤辣”托市的前奏。