赖清德选前访美的代价

来源：中时电子报

作者：苏泳霖

美媒《华尔街日报》报道披露，美国国务卿布林肯日前访问北京时，中方曾询问美方对2024台湾大选的态度，中国大陆担心美国支持民进党候选人赖清德；报道同时透露美台正在讨论赖清德今年8月参加巴拉圭总统就职典礼时，过境美国的可能性。布林肯在北京记者会上曾提到双方有意共同“管控台海分歧”，那么管控对象会是赖清德吗？

根据美台互动惯例，赖清德过境美国的机会不小，赖清德和民进党政府当然也愿意促成此访问，一来是可以对外彰显赖清德格外受到美方支持信任的印象，二来是“期待”陆方就赖清德访美做出强硬反应，令2024选举回归蓝绿基本盘对决，形同保送赖清德当选。对于美方而言，赖清德早在2020年1月就以侯任副总统的个人身份访问华府，2022年又过境美国，在一中政策“红线”内接待赖清德，根本不是问题。

既然如此，为何赖清德8月是否过境美国的议题突然在布林肯访中之后，被外媒端上台面呢？这就牵涉到在当前情势下，北京、华府、台湾（赖清德）三方都可能面临的一个重要问题：若赖清德成行，要为此付出多少代价？

首先对北京来说，自去年8月时任美国众议院议长佩洛西访台、今年4月蔡英文过境美国，大陆已举行两次“围台”军演，军演阵仗几乎和美台高层互动程度挂钩，这就意味着自诩“务实的台独工作者”的赖清德一旦踏上美国土地，将会引发大陆再次强硬的军事反制。但问题在于，今年大陆抓住疫后恢复交流的契机，大推两岸融合发展，如果8月再度因军演导致台湾民意紧张，未必符合北京意愿，更何况大陆也不希望因军演助攻民进党复制2020胜选的脚本。

再从华府的角度来看，布林肯之所以排除万难访问北京，正是因为拜登政府仍然想避免和中国产生冲突，尤其在台海引战。9月印度G20、11月旧金山APEC仍然是美中双方共同努力促成的“拜习会”目标，假如因赖清德8月访美造成台海再度紧张，形同令过去一段时间双方的沟通与努力化为泡影。尽管美国朝野对中态度都趋于敌视，但至少在2024年底美国大选前，拜登和民主党也无法承担美中关系因台湾“搞砸”的后果。

最后对赖清德自己而言，虽然目前其两岸论述言必称“尊蔡、尊美”，但事实上蔡英文赢得美方认可的最关键论述：“依据中华民国宪政体制和《两岸人民关系条例》处理两岸事务”，赖却始终未曾接受。如果美方要求，可以同意安排赖清德过境，但前提是，赖需要郑重表态遵守《中华民国宪法》和《两岸条例》处理两岸定位，并自行与北京建立对话基础，这样无异于要求赖清德与台独做更明确的切割。问题是，这种代价，赖清德愿意接受吗？

作者为智库研究员