拜登口误频频 混淆伊拉克与乌克兰、中国和印度

来源：彭博社

作者：Jordan Fabian、Nancy Cook、Jenny Leonard

美国总统拜登仅过去24小时就口误两次，把伊拉克战争和俄乌战争混为一谈，又把中国和印度混淆。

拜登周三在白宫南草坪对记者说，在俄乌战争中发挥重要作用的雇佣兵组织令人震惊的倒戈削弱了普京威信。

拜登谈到普京时说，“显然他输掉了伊拉克战争，在国内也吃了败仗，全世界都唾弃他”。

很明显，拜登在讲这话时把伊拉克和乌克兰搞混了。

周二晚间，拜登在马里兰州Chevy Chase的竞选筹款活动上与捐赠者交谈时也犯过类似的错误。

当时他说，“如果有人告诉你——我的工作人员也不太确定——我们能够在伊拉克战争上团结整个欧洲，团结整个北约，我想他们本来会告诉你这不太可能”。显然，这位总统想说的还是乌克兰。

拜登称，他“新结识的一位好朋友本来是一个小国首相，现在其领导的是世界上最大的国家，中国”。

后来拜登纠正了自己的话，称那个国家不是中国，而是印度。

其实去年11月，拜登就曾经在佛罗里达州的一次演讲中把伊拉克和乌克兰搞混，当时他正在对外界有关美国政府助长通胀的批评进行辩护。

拜登说，“由于伊拉克战争及其对石油的影响，再加上俄罗斯正采取的行动，通胀现在是一个全球性的问题”。

很快拜登发现了自己的错误，说“抱歉，我指的是乌克兰战争”。

对于为什么会说成伊拉克，拜登的解释是“因为我的儿子在那里去世”，但其实拜登连自己儿子去世地点也搞错了。其长子博·拜登的确曾经在伊拉克战场担任过随军律师，但2009年就已返回美国，2015年死于脑癌。拜登说，他认为博的癌症可能是因为在伊拉克战场受到“烧坑”(burn pits)的影响。

现年80岁的拜登是美国历史上最年长的总统，选民们质疑他的健康状况是否能支持再做四年总统。