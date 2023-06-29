侯团队到位 陆海空皆备

来源：中时电子报

作者：施正锋

国民党自从征召侯友宜参选总统以来，原本领先的民调不升反降，急死蓝营支持者。不过，侯友宜获得金溥聪首肯加入团队领导文宣，据闻王金平也筹组后援会打组织战，加上海外侨胞陆续回台恢复户籍，陆海空三军皆备，看来是好整以暇。

蔡英文2020连任陷内忧外患，国民党未能趁九合一之胜取回政权，虽有习五条、香港反修例的外部情势，但国民党未能让热情的韩流维持三山造势的气势，多少是祸起萧墙。

政党不外政治势力的结合，国民党过去采取中央与地方扈从，民主化以来则是战斗蓝、军公教及地方派系的结盟。只不过，党内三股力量互不相让，外人难免见缝插针。从江启臣到朱立伦，表面上“董事会”相安无事，直营店却未能如意插旗，对于加盟店又颐指气使，此八旗绿营如果不能携手，民进党当然会冷嘲热讽，甚至肆意分化DNA之别，情何以堪。

传统老店创新经营的优势，不外乎品牌口碑及行销通路，不过，总统大选并非只看候选人政策执行、会不会做事情而已，更要展现领导力。不管个性风格或专业训练，只要不怕功高震主，领导者都必须让有能力的人愿意替你卖命。既然竞选总部5大部门架构是由朱立伦公布，预料侯办与党中央联系应该会更加顺畅。

更进一步来看，当赖清德主打“民主与专制”的选择，侯友宜回以“战争与和平”。如果说赖清德是要刻意低调、淡化蔡英文的“抗中保台”，侯友宜提出“杯水论”含蓄包装“九二共识”，明显是要向中间靠拢。如果美国跟中国都无意卷入台湾大选，那么，选民反而就有机会好好检视政见；而执政党在选前若一再急就章地抛银子绑桩，也会自曝信心的不足。

当年罗斯福总统连任时找上杜鲁门搭档，主要是看他“一箍槌槌”、连大学证书都没有；罗斯福总统病死，杜鲁门临危受命结束二战。当他自己参选，大家都不看好，金主裹足不前，但历史学者事后还他公道，认为他的成就仅次华盛顿、林肯等伟人。

回过头来看台湾的2024，就政党支持度而言，目前总统选情基本上已呈三分天下之势，不管结盟还是弃保，现在谈这些都是失败主义。尤其，新兴选民开始关心政治，传统政党面对版图消退的现实，总是企盼大旱云霓，随着金溥聪的加入，侯友宜竞选团队的到位，各方终究得在基本盘上各显神通。但话说回来，郭台铭恐怕还是最大的变数，一旦自行参选，将可能催化宁汉分裂。

作者为国立东华大学民族事务暨发展学系教授