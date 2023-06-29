金溥聪会不会是诸葛亮

来源：中时电子报

作者：林保淳

侯友宜的选情一直处于低迷情状，从一开始挟持着新北市长选举大胜余威，高居第一位，到如今屈居于“老三”，不但连柯文哲都后来居上，甚至其民调的差距，更被远远拉开到一成的地步。

何昔日之芳草兮，今直为此萧艾也？侯友宜过去对国民党、韩国瑜，及国民党许多重要议题若即若离，乃至不屑一顾的态度，当然是有以致之的；而国民党内“征召”时的纷纷扰扰，更是一个转捩的关键。国民党原先所乐观期待的“庆祝行情”，不但未曾出现，反而成为其民调每况愈下的致命伤。这不但造成国民党中的离心离德，更使许多深蓝的选民，作了移情别恋的盘算，情势不能不说是危殆到了极点了。

侯友宜出身基层，历练丰富，本土色彩又浓，原本是被许多人相当看好并期待的，此所以才能在“征召”时脱颖而出，击败强敌郭台铭，获得参与总统大选角逐的门票。但侯友宜过于木讷老实，不擅应对的个性缺点，在这时候却也逐渐浮现，尤其是政大的那场会谈，答非所问、荒腔走板，实在让人不敢恭维，网络上新近为侯友宜取了个“阿斗”的外号，想来也是其来有自的。

侯友宜既然决定参选，且也信誓旦旦，企图为国民党取回政权，当然就应该有周详的规划、缜密的组织，创造议题、带引风潮，尤其是参与一些重要的对话场合，更必须设定提问的可能，多方演练，才能有优异的表现。但是，侯友宜的新北市府团队及幕僚，显然对大选的了解还未深入，一路以来，穷于挨打，甚至如老牛破车，错失了不少可以积极反攻、营造声势的机会，新北幼儿园的“喂毒案”，竟慢了三拍以上。侯友宜当然未必就是“阿斗”，但即便是“阿斗”，有个诸葛亮在一旁扶持，也还不至于衰退到如此的地步。可惜的是，侯友宜的团队，却很难让人相信他们能担当得起诸葛亮的重责大任。

或许侯友宜也发现了自家团队的不足，近日多方绸缪，除了敦聘党内大老马英九、朱立伦、王金平出马力挺之外，甚至也三顾茅庐，将息影政坛10年之久的金溥聪罗致了过来。金溥聪向来有“金小刀”的外号，以其处事明快，有如小刀般的锐利，以及干净俐落，“狠辣”之风，夙所知名，在选举上连战皆捷，未曾有过败绩。侯友宜能请动金溥聪出山，倒是一着令许多专家跌破眼镜的妙棋，但是，金溥聪会不会就是侯团队的诸葛亮，具有画龙点睛的能耐，能将受困已久、气势低迷的侯友宜，点醒成一尾活生生、蹦跳跳的大龙？其实还是不免让人有所疑虑的。

的确，金溥聪是百战皆捷的操盘能手，但这已是10年前的事了，10年来，台湾的变化迅快而剧烈，选战的方式，早已突飞猛进到与过去迥然不同的“多元战”了，金溥聪能否盱衡出当前时势，设定出良策，恐怕还犹待观察。金溥聪当年辅佐马英九，两人互信互赖，真的就如刘备遇上诸葛亮一样，可以如鱼得水，君臣相得；但是，侯友宜能否授以全权，听从大计，让金溥聪得以大展长才，却也还是个未知数。国民党的基因里，内斗内行、外斗外行，是人所共知的，金溥聪与侯友宜素无往来，突然之间冒出一个程咬金，侯友宜团队的人，会不会因嫉才而扯后腿，尚且不敢妄论，但其间的磨合，想来也是须费一段较长时间与精力的，其功效将会如何，还值得拭目以观。

诸葛亮在三国之际，早已默观时势，未出隆中，已定下三分割据的策略。侯友宜或许可将金溥聪视为可以扶颠定倾的诸葛亮，但金溥聪可知道目前类似三国鼎立的“赖柯侯”之争，问题的关键在哪吗？

诸葛亮伐魏，写了一道脍炙人口的〈出师表〉，伐魏，是外在的军事行动，可诸葛亮却还是特别强调“内政”的重要，故出师之际，犹恳切叮嘱，标举了郭攸之、费祎、董允、向宠等志虑忠纯的“良实”，如今的国民党，“良实”安在呢？侯友宜的声势之所以疲弱，其实最大的原因还是在于侯团队未能真正将郭台铭、韩国瑜等具有影响力的人，拉回国民党中，委以重任，反而任其自然发酵，成为另一股反对的声浪。金溥聪据说是侯友宜“三顾茅庐”才愿出山的，而郭台铭与韩国瑜，当然更是足以左右国民党兴衰的关键人物，如果我是金溥聪，就是五顾、十顾，也非得以诚意将其请回国民党不可。如果金溥聪连这起码的认知都没有，或是拿不出若何有效的方式，恐怕也不过是虚有其名的诸葛亮而已了。

国民党的“内政”固然重要，但更重要的还是对外的政策。三国时代，是可以三分而立，各据地盘，称王称霸的；但2024的总统大选，只能够选出一个总统，而且胜者全拿，负者退让，是没有第二句话可说的。当年吴、蜀两国，面对魏国的强力威胁，诸葛亮知道大势所趋，唯有联吴制魏，才能阻挡曹魏大军的侵袭，故虽与东吴有嫌隙，还是决定通力合作，以首要的敌手为共同抵抗的目标。如今台湾“三脚督”的情况，柯文哲与侯友宜分居第2、3两位，照道理，应该暂时搁下争议，求同存异，以第一敌手为唯一攻坚的目标才对。但侯团队目前的做法，却是两面开刀，甚至单挑柯文哲，寻隙而攻，毫不手软。即如有关“重启服贸”的议题，国民党、民众党皆是有共同理念的，柯文哲表态支持，侯友宜是否应该趁势而进，与柯文哲共通声息，全力批判当初民进党力挡服贸，导致台湾经济落后十年的弊端？不出于此，反而斤斤计较于柯文哲“当初”如何如何的问题，你戳我一刀，我还你一耙，柯文哲又岂肯示弱挨打？于是，老二、老三互挖墙角，老大就凉在一旁看好戏，最终的结果，还不就是便宜了老大吗？

我不知道金溥聪有没有察觉到当前民间“下架民进党”的强烈愿望，而“蓝白合”是唯一可完成此一愿望的机会。民进党如今的声势，即便是“蓝白合”都未必能够获胜的，更何况蓝、白互相竞逐，更是“不可能的任务”。诸葛亮的出山，乃是为了汉末纷争，兵连祸结，故以三分策略，用以安全天下百姓之心，未必就是单纯为了刘氏一家而已。台湾民众，苦于民进党的倒行逆施已久，大有“时日曷丧，吾与汝偕亡”的愤怒，金溥聪的出山，人人都冀望其能如诸葛亮一般，但金溥聪能否真有诸葛亮的胸襟与大志，以全台湾老百姓的福祉为最优先的考量？

以目前国民党的局势看来，没有一个能盱衡大局的诸葛亮，大概是绝对无法起死回生的了，假如金溥聪未能负人所望，那真的不如去找三个臭皮匠来玩此一大局了。

作者为退休大学教授