平心静气谈“重启服贸”

来源：台湾《经济日报》

《经济日报》社论

2024台湾总统大选接近，选举攻防回到重大财经议题——是否该重启《海峡两岸经济合作架构协议》（ECFA）协商，包括“服贸”（《海峡两岸服务贸易协议》）和“货贸”（《海峡两岸货品贸易协议》）？柯文哲抛出议题之后，引发绿营围剿，侯友宜也不落人后力挺，战火一片炽热。许多台湾民众不清楚ECFA和货贸、服贸间的关系，也不明白和台湾经济有何关连；听到民进党说会将经济锁进“一中”，让400万白领工作被中国大陆人抢走，当然恐慌不已。然而，情况是否真的如此？我们平心静气来解析“服贸”。

2000年后，世界贸易组织（WTO）推动贸易自由化受阻，国际间兴起“自由贸易协定”（FTA）热潮，各国互利商谈，免除所有货品关税、开放受高度管制之服务贸易和投资。目前，东亚各经济体间基本上都有FTA，货品贸易免除关税、服务市场大幅开放；仅台湾和朝鲜、蒙古是极少数例外，台湾20年来的出口成长动能，也已落到东亚末段班，但多数民众都不清楚。

国际间的FTA，除“亚细安-中国”以外，都是货贸、服贸合为一体，并一次完成签署；且因是讨价还价的结果，所以都是“包裹表决”，没有逐条表决的。两岸ECFA目前只有“架构协议”，附带了“早收清单”，仅涵盖台湾5%的出口项目和极少的服务行业。货贸和服贸是ECFA最主要的内涵，服贸签署后搁置立院未能生效，货贸则还没开始谈，对台湾在大陆市场竞争愈来愈不利。

台湾和大陆政治对立，遭大陆打压无法签署更多FTA，已造成台湾制造业中仅高科技电子业因国际需求高涨，加上已加入“资讯科技协定”（ITA）多免关税而一枝独秀；其他制造业出口仍须交关税，加上劳动成本高，造成大量出走或萎缩，制造业结构畸形发展、缺乏韧性，对全球景气循环更加敏感。

服务业问题更大。两岸先前已相互开放劳力相对密集的服务业，像最能代表服务业的“批发零售业”、“餐饮业”等；但相对需要专业技术、高薪和高获利的银行、证券、保险、会计、设计、法律、顾问、医疗、教育、电子商务等行业，受到高度管制、难以大量进入，只能透过服贸协议，彼此开放市场，才能获得“市场准入”。

台湾服务业竞争激烈，服务业中小企业家数从“太阳花学运”前的2013年106万4000家，快速增加到2021年的128万3000家；仅仅2021一年中就有10万家服务业中小企业成立，企业规模微小，难以投资设备进行数字转型，生产力低且失败率极高，也造成薪资难以快速提升。2013年批发零售业平均总月薪落后制造业3000元（新台币，下同，约130新元），到2022年已落后达8000元。中研院院士、芝加哥大学商学院教授谢长泰最近指出，问题出在服务业平均规模太小，无力投资研发和设备提升，生产力和薪资难以提高。若和对岸签署服贸，可大规模进入大陆市场，即可扩大规模，有能力研发创新和投资设备，生产力和薪资自可快速提升。

但FTA必须“彼此”开放市场，绿营在政策上一向“守护”经济相对弱势者，加上意图和中国大陆“脱钩”，乃大声疾呼“服贸”将导致大量陆企以低薪攻台，造成大量失业。其实，台湾早已开放半数服务市场，包括批发零售业，根本没多少陆企敢来投资，因为难以和台湾竞争，铩羽而归者甚多。其实，只要在“服贸2.0”中搭配国安配套，以“总量管制”限制陆方来台人数，就可以从根本上补实“服贸1.0”的缝隙，让民众完全放心。

当年推动“服贸1.0”时，国民党因ECFA架构协议打了胜仗而轻敌，加上未能学欧美让“黑箱”稍微透光和外界“沟通”，以致因沟通不足终于引发“太阳花学运”而搁置。要重启服贸，须有周延的规划、配套，及具有执行力的政府，才能说服民众支持。台湾服务业不能继续蹉跎，“服贸2.0”可以好好讨论。