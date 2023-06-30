印度有超越中国的本事吗？

来源：《中国时报》

作者：雁默

6月，美国总统拜登用“全素国宴”这种空前的礼遇，接待来访的印度总理莫迪，这一幕，令我直接联想到沙特阿拉伯王储用“碰拳”迎接来访的拜登。剧本是这么写的：中美博弈，美国在中东失去的，要从印度讨回来。

这是一个大题目——当世界走向多极化，印度是否能为美国维持单极霸权优势？抑或，印度正借中美对抗的历史机遇，确立自己在多极世界里其中一极的角色？

美国所陷入的矛盾是：若拉拔印度成为世界之一极，如何能维持单极霸权？这个矛盾所指向的陷阱是，单极霸权已确定结束，因为美国用促成多极世界的方法，来维持单极霸权。要跳脱这个悖论陷阱，华盛顿唯有等印度成功削弱中国后，美国再拉拔其他中等强权打瘸印度。

因此，在美国扶持下，印度是否能获得超越中国的本事，就成了战略观察者们的主要关注点。

诚然，严肃的观察者不会这样看问题，因为美国不需要，甚至会警惕印度超越中国，只需要印度削弱中国即可，然而，看冷战故事，美国“拉中制苏”时，也是这么想的，但“对华友好”也促成了中国崛起，并在华盛顿眼中形成了空前的威胁。换言之，要控制一个大国崛起的“程度”，并不容易，所以上述的大哉问依然成立，印度能超越中国吗？

与冷战时期的对华态度相彷，当下的美国政商学界，虽有美化印度的声量，却也有反对印度的声量。简言之，“美印派”强调14亿人口的市场，以及印度国内生产总值（GDP）快速增长的事实，相对地，“反印派”则用更细腻的数据，给出了印度是“扶不起的阿斗”这样的预警。

以下“反印派”是主要论点：

1. 印度人权不行。

2. 当前印度失业率大幅上升（相较于疫情前）。

3. 14倍的人口，印度的出口仍只与越南相当。

4. 本地投资者对政府并无信心，倾向将利润转往海外。

5. 中产阶级并未随着GDP呈现正成长。

6. 私人投资下滑。

7. 性别歧视影响就业结构。

8. 裙带资本主义（crony capitalism）使得内部分配极度不均，也令大量内资怯于投资与扩张，因为不确定是否会被当政敌整肃。

9. 政策不稳定，特权横行，影响内外资发展。

10. 莫迪勤于投资经济，吝于投资人民的健康，社会高度不平等。

11. 严重的空气污染，有碍生产力。

12. 民族主义埋下的动荡隐忧。

这些论点不能说全对，因为以上主要是来自人权组织的挑刺，但也大致符合实情，毕竟印度内部的顽疾，早就是商界的共识，毕竟，曾投资印度，却被当地掠夺的国际企业，不知凡几。

台湾视角，看一个指标足矣，印度向台积电招手十几年了，但即便当地市场潜力巨大，台积就是不敢在印度设厂，因为这个地方，甚至法律都能朝令夕改，如此即知，这个燠热国度有令资本望而生怯的的狰狞面。

确实，穷国崛起初期都有一个共性，即贪腐，特权氾滥，这可说是工业化的必经历程，中国也不例外。但与北京相比，新德里有一个体制上的绝症，即政权不稳定，政策难以做长远规划，背景则是阶级与族群问题的根深蒂固，这会让印度的政权更迭，只是贪腐与特权的转移，而不是清除弊端。

换个角度看，西方批评莫迪的印度教民族主义，其实反而是印度崛起的一个重要因素，即用多数辗压少数的专制，维持政权稳定。

因此，印度自称是全世界最大的民主国家，这一点，西方打自心底不认。不说别人，就说现在“舔印”的拜登，在他竞选总统的彼时，就数次对印度的人权纪录予以尖锐批评。

换言之，未来美国驾驭印度的过程里，胡萝卜与大棒都会有，所谓大棒，就是钻印度民主的空子搞斗争，政变，颜色革命，只要印度政治高层不听话，棒子就会招呼过来。这与上世纪70年代以来的中美关系相较，大异奇趣。

美国讨好中国的时候，是冷战前后，中国非常穷，不构成威胁，美国又信奉自由贸易主义，坚信可以用市场力量改变中国政治体制，所以没有什么值得一提的大棒。但如今，美国想扶植的却是世界第五大经济体，自己又扬弃了自由贸易主义，改而奉行保护主义，这会令华盛顿在“扶印”的过程里，胡萝卜吸引力有限，警惕之心却高于过往。总言之，美印的磨合期会远比当年的中美合作要长。

印度想要的美国宝藏，是技术，以及友岸供应链，美国确实会选择性提供这两大好处，但关键的“市场准入”，美方现在给不起，也不想给，而这会使得印度获益已经有可见的天花板。

再者，印度要追上中国的制造能力，先决条件是人才与勤奋的劳工，但在教育以及民族性上，印度基本没有中国这样的条件支撑全方位的产业发展，所以美国人很快就会发现，拉拢印度，麻烦远比好处多。

美国对中国的忌惮，主要有三点：集体主义，技术进步，自主而稳定的政权。这三点，日本具有前两点，所以被打压；印度则一点都没有，虽是美国愿意讨好的主因，却也是印度难以超越中国的明证。

需要说明的是，印度政治并不稳定，但莫迪政府已是历届最稳定的政府；印度也信奉不结盟主义，戮力于表现自主性，所以再怎么说，自主而稳定的政府应可形容当前的印度。然而，美方有信心会让印度让渡自主性，以换取飞速发展的好处，毕竟，与中国封闭的政治体制不同，印度政治的“敞口”远比中国要多，见缝插针的难度没这么高。

提出修昔底德陷阱的美国学者艾利森（Graham Allison），对印度的看法也有所保留，从若干印度重大弱点看，艾利森虽希望印度能崛起，但话不敢说太满。

个人观点，如果美国没有贴过来，印度是有点机会，但美国人一来，印度就完了。当下，美国正在暗中扶植莫迪的竞争对手拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi），以作为对莫迪政权的牵制。光是这一点，就能确认印度不可能超越中国，因为做美国朋友是致命的。

无论如何，在地缘政治上，印度是一个不能忽视的存在，美印合作可能将在南中国海，台海与东海问题上将造成一定影响，至于影响程度，且看后续发展。

作者为自由撰稿者