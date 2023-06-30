俄罗斯打赢叙利亚战争，为何在乌克兰失败

来源：台湾《上报》

作者：纪永添

俄乌战争虽然还在持续，未来的胜负仍在未定之天，但俄罗斯没有办法依战前的计划，快速并吞乌克兰，反而陷入泥淖之中，死伤惨重，却是不争的事实。即使俄罗斯接下来能逼和乌克兰，保住目前所控制的乌东地区与克里米亚半岛，也是一场失败。相反地，俄罗斯在2015年出兵介入叙利亚内战，却是非常成功的一次军事行动，在空中攻击与地面战斗中，都有不俗的表现。不只成功保住亲俄的阿塞德（Bashar al-Assad）政权，还以延续租借的名义，重建苏联在叙利亚的塔尔图斯（Tartus）海军基地，将势力扩张到地中海沿岸。而美国却在2019年从叙利亚狼狈撤军，被批评背叛了库德族盟友，双方此消彼长，俄罗斯在叙利亚内战中可谓获得极大的胜利。或许这场成功也让俄罗斯产生信心，开始轻视美国与北约盟国，决心要全面入侵乌克兰。

叙利亚冲突属于小规模的局部战斗

首先，在地面作战方面，俄罗斯这几年派遣到叙利亚的部队，总数加起来虽有几万人次，不过多数的时候都维持在数千人左右。毕竟在叙利亚的主要任务，是清剿伊斯兰国恐怖份子，或介入叙利亚武装民兵之间的冲突，都属于小规模的局部战斗。因此在叙利亚的俄军，多数属于特种部队，或经过特别挑选的精锐，当然也包括私人军事承包商的佣兵部队。这些俄军士兵的训练水准、武器装备、纪律与服从性，都远远超过一般的俄军部队。相反的，对手多数没有经历过正规军事训练，并缺乏严密的组织与指挥架构，两相对比之下，在叙利亚的俄军就拥有极大的优势。此外，俄军还有叙利亚政府与政府军的全力协助，消除了在海外陌生环境作战的诸多不利因素，特别是俄罗斯的佣兵部队，素来以手段凶残，作风狠毒闻名，更令敌手闻风丧胆。

但在俄乌战争中，俄罗斯原本的作战计划是打算一举并吞乌克兰，因此动员数十万部队，兵分多路入侵，不可能只使用万中选一的精锐。虽然俄罗斯尽量以志愿役士兵为主攻部队，战争开始后仍传出许多义务役士兵被派往前线的情况。这些参差不齐的俄军部队，除了训练严重不足，部份武器装备老旧，最大的问题是士气极为低落，这也导致进攻意愿不高，常常在接战后快速溃逃。同时在叙利亚的武装民兵或激进组织，多数只有轻兵器，即使拥有大口径火炮，数量也不足扭转战局，土制火箭弹多数粗制滥造，更缺乏装甲车、自走炮与主力战车。而在乌克兰战场上，虽然乌军在一开始时，武器装备也是参差不齐，不过乌军毕竟还是正规军，本身在苏联时期又有雄厚的军事工业基础，拥有各式火炮、装甲车与主力战车，能在第一时间抵挡俄军攻势。

北约盟国驰援武器弹药让俄军举步维艰

更为重要的是战争在持续一段时间后，北约盟国所支援的武器弹药，逐渐抵达乌克兰，让乌军能持续战斗下去，甚至逐渐开始占上风。乌军原本配备许多苏联时代遗留下来的武器，这些装备虽然经过程度不一的升级改良，但整体来说还是较为落后，比不上北约国家的新型军事科技。乌军的老旧武器在耗尽以后，反而取得威力更强的先进装备，让俄军处于极为不利的处境。这最好例子是美制的多管火箭、防空与反装甲导弹，英、德、法等国所提供的自走炮与主力战车，都造成俄军的极大损失。而在叙利亚内战中，伊斯兰国受到各国的制裁与围堵，武器弹药取得不易，罕有国家或组织敢直接支持恐怖份子。至于反抗叙利亚政府的民兵组织，虽能零星取得一些武器，但与乌军能持续接收大笔军事援助相比，两者还是有极大的差距。这也使得俄罗斯在叙利亚越打越顺手，但在乌克兰战场上却逐步败退，陷入进退维谷的困境中。

而除了武器系统，北约国家更协助乌克兰，在指管通情等方面（C4ISR），取得了绝对的优势。这一方面是俄罗斯并吞克里米亚半岛后，美国开始介入，协助乌军部队进行改革，另一方面则是开战后，北约国家提供了大量的情报资源与通讯系统给乌克兰，大批侦察机与无人机在乌克兰领空边缘与黑海上空，搜集战场情报并即时传输给乌军。而俄军不只在情报侦察方面，略逊一筹，指管通情的能力更是严重不足。因为动员的部队规模越大，指挥管制的困难度就会快速上升，在俄乌战争中，常可见到俄乌双方因指挥管制的失误而造成损失，但俄罗斯的问题远比乌克兰要严重许多。而俄军在叙利亚战场上的部队规模并不大，清剿恐怖份子的任务，作战时间通常不会太长，交火范围不大，让俄军这方面的缺点没有被曝露出来，错失进行改革的良机。

而俄军最为致命的问题，在于后勤能力严重不足，本来在海外用兵，最能检视部队的后勤支援能力，毕竟距离遥远，会让所有的问题一览无疑。但俄军在叙利亚作战时，却拥有几个得天独厚的条件。其一是叙利亚的阿塞德政权完全仰赖俄罗斯的保护，所以提供了许多物资与人力的支援，其二是俄罗斯并吞克里米亚半岛以后，彻底控制了塞凡堡（Sevastopol）海军基地，掌握了黑海的控制权，黑海舰队能就近提供补给。其三是控制黑海出口的土耳其，刚好与美国关系紧张，希望拉拢俄罗斯来制衡美国，不只采购俄罗斯的S-400防空导弹，还展开许多经济与能源的合作计划。虽然土耳其也出兵叙利亚，并不时与俄罗斯有利益冲突，但不想过份刁难俄军。再加上俄军派驻的人数有限，俄罗斯倾全国之力，支援在叙利亚的部队，并没有太大的困难。

俄罗斯航空太空军表现惨不忍睹

在空中作战方面，俄罗斯的航空太空军（Russian Aerospace Forces）整合了空军与太空部队，从各种数据来看，都是仅次于美国的第二大空中部队，但在乌克兰战场的表现，却惨不忍卒睹。而从近期的俄乌战事发展来看，俄罗斯航空太空军的精密打击武器大半已经耗尽，被迫向伊朗等国采购无人机来担任打击任务，这在某种程度上说明了精密打击武器的局限性。毕竟越精密的武器就越昂贵，采购的数量会非常有限，国防资源最雄厚的美军，也因此发展出可以改装传统炸弹的联合直攻弹药（JDAM），来替代空对地导弹，以降低攻击成本。而俄罗斯却直到俄乌战争爆发后，才紧急彷制类似的套件，想要弥补空对地导弹不足的问题，但为时已晚，难以扭转俄罗斯的劣势。

此外，俄罗斯在叙利亚时，敌手几乎没有防空系统，最多就是车载或肩射的短程防空导弹，而且数量极为有限。俄军战机只要在中高空活动，就安全无虞。再加上支援小规模地面作战，所消耗的精密打击武器有限，俄罗斯来得及补充，让俄罗斯航空太空军在叙利亚的战损非常低，甚至还有余裕派遣最新型的Su-57匿踪战机，与刚刚升级完成的Tu-22M3超音速战略轰炸机，前往叙利亚参战，测试其性能。但在乌克兰战场上则完全不是这么一回事，乌克兰一开始只拥有一些旧式防空导弹，主要改良自苏联时代的系统，却已多次击落俄罗斯的战机。在战事持续一年多以后，这些旧式防空导弹几乎耗尽，欧美国家为了避免让俄罗斯掌握空中优势，扭转战局，紧急支援了多款防空系统，不只已经多次击落俄军战机与无人机，甚至还成功拦截高超音速导弹。

小缺点在战时变成致命伤

乌克兰最先得到的是挪威援助的“国家先进防空系统（NASAMS）”，这是由挪威与美国合作研发的系统，挪威在美国的同意下，先交付了两套给乌克兰，已在俄乌战场上击落多架俄军战机、无人机与巡弋导弹。而美国不只宣布将继续出售更多的NASAMS给乌克兰，还再交付了两套爱国者防空导弹。拥有丰富实战经验的爱国者防空导弹，不只对俄军飞行员造成极大的威胁，更在俄罗斯对乌克兰进行空袭时，拦下俄罗斯的“匕首（Kinzhal）”高超音速导弹，打破了高超音速导弹无法拦截的神话。意大利与法国也向乌克兰提供SAMP/T防空系统，能发射中短程的紫菀-15（Aster 15）导弹或长程的紫菀-30（Aster 15）导弹，德国则运交了中短程的IRIS-T SLM防空系统。这些防空系统让乌克兰的防空能力大为跃进，使俄罗斯航空太空军的士气更为低落。

所以整体来说，当战事的规模变大，作战时间变长，困难度就会快速增加，一些微小的缺点，都可能变成致命的问题。这一点非常值得台湾深思，因为承平已久的环境，让台军部队的许多作战计划，都流于纸上作业，小规模的演训，根本难以发觉真正的问题。特别是台军的操演，往往有多次的预演，参演部队欠缺应变能力。其中台军最弱的通讯与后勤，更令人感到十分忧心，目前的指管通资情监侦能力，绝对无法因应大规模的战事，后勤系统也不足以支援全面动员后，快速膨胀的部队规模。台军近年来开始重视后备部队，除成立全民防卫动员署，改良教召的训练强度，补足后备部队欠缺的武器装备，还编成多个后备旅，但配套的措施，却还未真正受到重视。俄罗斯的挫败值得台军警惕，因为台湾不一定有乌克兰的韧性，台军却与俄军有相同的陈疴。

作者为军事研究者