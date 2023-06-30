美国会对中国大陆和香港发动金融战争？

来源：香港01

作者：梁海明

香港近日有舆论指出，目前国际形势下金融战风险难除，中国必须备战，减低对美元的依赖。本文仅以美国曾向伊朗发动的金融战争为例，探索若美国向中国大陆与香港发动金融战争，将会采取什么方式，以及采取什么途径，中国大陆和香港应如何防备。

美国对伊朗的金融战争是一场发生在大部分民众看不见、摸不着的领域。由美国政府、华尔街及美元所构建的美国金融武器，通过切断伊朗的资金链条，以及限制伊朗使用美元，以此重创伊朗的经济和民生，目的是引发伊朗政治不稳，甚至颠覆其政权。

两轮金融战争 美国重创伊朗

美国首先对伊朗发动的金融攻势，是切断伊朗的资金链条。众所周知，出口石油是伊朗的主要经济收入来源，过往欧美国家虽然对伊朗实施石油禁运，但伊朗依然可以通过偷运石油给他国的方式获取收入。但是，由于世界的石油贸易都是以美元来结算的，而且石油交易结算必须要通过在华尔街的货币中心银行（Money Centre Bank，借贷对象为政府、机构和其他银行，而非消费者的国际大银行）、纽约联邦储备银行来完成。因此，伊朗任何与石油交易有关的信息，只要是通过美元交易，对美国是毫无隐私可言。

美国前总统特朗普此前决定出动金融武器对付伊朗之后，美国政府在2018年上半年已要求货币中心银行、纽约联邦储备银行“拒绝与伊朗进行交易结算”，否则将禁止这些银行在美国开展业务。美国一声令下，各大银行自然要配合。这是因为在世界金融体系仍由美国主导的今天，国际性银行能否继续在美国展开业务，是关系到生死存亡的问题。

美国此举随即令伊朗当时的原油出口降低了超过80%，切断了伊朗大部分的资金链条。这对伊朗的政府预算带来极大冲击，因伊朗原油储量占全球石油储量约10%，政府超过40％的财政支出是经由原油而获得庞大资金，伊朗的经济严重依赖石油工业。

美国紧接着于2018年11月对伊朗发动第二轮金融战，美国财政部当时公开警告全球银行间金融通讯协会（SWIFT），不要再向受制裁的伊朗银行、金融机构提供服务，否则就连SWIFT也要受罚。美国此举，是为了限制伊朗使用美元（在俄乌冲突期间，美国也曾向俄罗斯祭出禁用SWIFT招数）。

由于全球当前有超过1万家、来自200多个不同国家的银行接入SWIFT的系统，这个资金结算系统了覆盖全球大部分以美元计价的跨境交易，伊朗的银行、金融机构遭SWIFT封锁，便不能透过系统汇出或者收取美元，不但限制了伊朗使用美元，而且还间接剥夺了伊朗参与以美元为主体的国际贸易的权利，从而重创伊朗经济。

在美国这一轮的金融武器打击之下，在外贸领域，因伊朗的进出口商已无法收到美元，伊朗国内的产品难以进出口。在伊朗国内，外汇市场则因此受到极大冲击，由于对伊朗货币里亚尔缺乏信心，在国际炒家的推波助澜之下，不但导致大量资金外逃，也令在伊朗的外资企业、民众疯狂抢购外汇避险，导致伊朗货币里亚尔对美元的汇率急剧贬值。而货币大幅贬值则为伊朗带严重通货膨胀，随伊朗的物价大幅上升，民众实际收入和购买能力却不断下滑，加上伊朗国内因美国制裁导致严重的失业率，令大多数伊朗民众生活日益困难，并对伊朗政府产生强烈不满。

公开的数据显示，美国的金融战重创了伊朗当时的经济，伊朗国内生产总值（GDP）增速在2017年约为5%，2018年的GDP增速则急速下滑为负增长4.9%，2019年伊朗的GDP继续负增长2.7%％。

美国金融战争的两个“套路”

由伊朗的例子可见，若美国决定对它国发动金融战，其中一个“套路”是，要么在舆论上唱衰该国，要么在该国周边引发纷争，令局势不稳，然后诱导更多资本从该国外逃，导致该国货币汇率大幅下跌，达到扰乱该国社会稳定、经济稳定的目的。

与此同时，美国政府通过切断其资金链，乃至禁止其使用美元，从而破坏该国的金融市场（无论是对伊朗，还是对俄罗斯，美国都祭出禁用SWIFT的招数）。而遭受金融攻击的国家，由于社会、经济和金融市场全方位遭受打击，极易引发政治不稳。

这种制裁不仅带来政治不稳，且对目标国人民的伤害也是极其残酷的。研究数据显示，除了伊朗之外，美国前总统特朗普对委内瑞拉进行的制裁，导致2017年至2018年间该国出现4万人的超额死亡。美国的制裁，也曾导致伊拉克数十万儿童死亡。公开的数据显示，美国因制裁导致外国民众超额死亡人数，超过了二战后所有战争死亡人数总和！

正如美国前国务卿基辛格曾说“控制了货币，就能控制全世界的经济”。美国对于通过美元作为金融武器袭击他国已非常娴熟。如果未来为了攻击中国大陆与香港的需要，美国政府不排除对会中国大陆和香港制造突发性危机，例如一方面可在大宗商品市场，针对中国需要长期、大量进口的商品，拉台如石油、粮食等大宗商品价格，消耗中国的外汇储备，打击中国的人民币汇率，引发资金大量从中国大陆和香港撤退。另一方面，美国华尔街配合美国政府，通过人民币贬值、外资大量撤退之机，进一步攻击中国大陆和香港的股市、楼市和货币，从而破坏中国大陆和香港的金融市场稳定。

一旦排拒陆、港 美国自己也受伤

至于美国是否有可能将中国大陆和香港也排除在SWIFT之外？相信不让中国大陆和香港使用SWIFT体系，难度比不让伊朗、俄罗斯使用高出很多倍。

首先，尽管美国政府理论上可以禁止中国大陆和香港的银行使用美元进行交易，进而打击中国大陆和香港资金供应，但中国作为世界第二大经济体，禁止中国使用美元，无疑将削弱美元在国际上的流通，不仅不利于国际社会对美元的需求及币值稳定，也将严重危害美国的战略利益。

其次，银行汇款属于中间业务，就算美国政府将中国大陆和香港排除出SWIFT体系，致使其他银行迫于美国压力不让中国大陆和香港的银行通过SWIFT体系进行交易，这些银行执行的也只是冻结中国大陆、香港银行在其它银行资产的指令，而不是将其没收。

而且，真到了中美双方彻底“反面”的境地，相信中国大陆、香港的银行为提前规避风险，会大量抛弃美元，改用欧元、日元等其他国际货币，这将造成美元被国际社会进一步孤立，去美元化浪潮将更加激烈。毕竟，美国是靠向全世界收铸币税，即大量印美元并且让全世界都使用美元来发展自己的，美国铸币局生产一张百元美钞成本仅区区几美分，但其他国家要获得一张百元美钞，必须提供价值相当于100美元（约135新元）的实实在在的商品和服务。这就是国际货币所谓铸币税的好处。。

因此，美国若然将中国大陆、香港排除出SWIFT体系，受到重伤的不仅是中国大陆和香港，也包括美国自己的经济利益。

第三方面，作为全球金融的通信系统，中国银行也是SWIFT的理事会成员之一。要将中国开除出理事会不让中国用SWIFT体系，难度比当年制裁伊朗要大得多。毕竟，SWIFT现在在中国上海也设有办事处，专门为大中华区提供服务，SWIFT很难放弃大中华区这个巨大的市场机遇。

而且，作为世界第二大经济体，中国已成为欧盟、日本、印度等120多个国家和地区的最大贸易伙伴。一旦脱离SWIFT，大多数国家有望与中国建立一套更好的系统进行交易。

扛得住金融战争 才有机会缩小中美差距

此外，随着伊朗、俄罗斯先后被剔除出SWIFT，已引发其它国家顾虑，越来越多国家不断加大人民币在对华贸易领域的结算，多国银行对接入人民币跨境支付系统（CIPS）的兴趣日益增加。中国大陆只要紧抓住不与全球体系脱钩这个原则，吸引更多国家加入CIPS，就能持续壮大人民币的实力，进一步推动人民币国际化，并逐步抵消美元霸权所带来的冲击。

面对有可能发生的美国政府咄咄逼人的金融攻势，相信中国中央政府以及香港特区政府已高度警惕，严密关注金融领域，以及加强监管，未雨绸缪，防止出现系统性的金融危机。长远而言，也只有经得起，扛得住美国的金融战争，中国大陆和香港才能有机会进一步缩小中美之间的金融差距，打破美国全面遏制中国大陆和香港的企图。

作者是丝路智谷研究院院长。丝路智谷研究院是由中外知名学者组成的公共政策研究机构，聚焦于粤港澳大湾区、一带一路、宏观经济等领域研究。