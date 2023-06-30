越南总理访华同时美航母抵越“并非巧合”

来源：美国之音

作者：安海

分析人士称，越南总理范明正（Pham Minh Chinh）对北京进行为期四天的访问，恰逢美国航母于6月25日抵达越南，似乎是河内在美国和中国之间采取平衡行动的一个例子。

美国海军罗纳德·里根号（USS Ronald Reagan）航空母舰于6月25日抵达越南岘港，按计划进行为期五天的港口访问，这是美国航母自2018年以来第三次访问越南。

同一天，越南总理范明正应中国国务院总理李强邀请抵达北京进行正式访问。

中国外交部在一份欢迎声明中表示，“中方视越南为周边外交的优先方向”。

同天，根据中国外交部的声明，陪同范明正访问的越南外长裴青山对中国外长秦刚表示，越南将对华关系视为头等优先，旗帜鲜明奉行一个中国政策，坚定支持中国特色社会主义发展壮大。

美国唯一在印度-太平洋地区活动的海军航母此次访问越南是美越关系中一个引人注目的事态发展。

据中国官方新华社报道，周二，中国国家主席习近平会见了范明正，并称两国是“相知相亲的朋友”，列举了人文交流、中国“一带一路”基础设施项目和贸易等领域的合作。

威尔逊中心（Wilson Center）亚洲项目研究员普拉山·帕拉梅斯瓦兰（Prashanth Parameswaran）表示：“在航母访问之际，河内面临中国在南中国海问题日益强势的挑战之际，而华盛顿继续推动将两国关系提升至战略伙伴关系的水平。”

对中国的共同关切

美国和越南正值全面伙伴关系十周年，两国的贸易关系日益密切，并且对中国在该地区日益增长的实力也有类似的关切。

美国国务院发言人本周在发给美国之音(VOA)的电子邮件中表示：“这次访问标志着我们两国庆祝美越全面伙伴关系十周年的特殊时刻，展示了我们对繁荣和安全未来的共同承诺。”

标志美国盟友南越被打败的西贡陷落20年后，美国在1995年与越南恢复外交关系，标志着美国盟友南越的失败。西贡如今是胡志明市。

“我们很高兴来到越南，感谢我们的航母打击群受到的欢迎，”海军少将帕特·汉尼芬（Pat Hannifin）在6月25日的新闻稿中表示。

“这样的访问加强了我们的伙伴关系和应对海洋领域共同挑战的承诺。它们还为我们的水兵提供了接触越南人民和文化的绝佳机会，”他说。

官方英语日报《越南新闻报》(Vietnam News)报道说，越南外交部发言人范秋姮（Phạm Thu Hang）表示，罗纳德·里根号航空母舰对岘港的访问定于6月30日结束，这是一次“正常交流”，旨在“为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献”。

6月26日，中国外交部发言人毛宁就美国航母访越回答了记者的提问。

她说：“希望有关国家的关系发展以及交往合作能够有利于促进地区的和平稳定繁荣。”

同意管控分歧

据中国官方《环球时报》英文报道，周一，中国总理李强和范明正一致认为，北京和河内应管控南中国海争端中的分歧。越南是该地区对中国的南中国海主权声索提出异议的国家之一。

周二，中国国防部长李尚福会晤了越南国防部长潘文江（Phan Van Giang）。

据路透社报道，李尚福在会晤期间表示，中方愿意与越方加强两军高层互动与合作。

据《环球时报》报道，潘文江对李尚福表示，越南军队愿继续加强与北京在政治、边防、人员培训等方面的合作。

计划内的“竹子外交”

分析人士表示，越南官员访问中国与美国航母访问越南并非巧合，并补充说，这是河内精心策划的，这两次访问都证明了越南平衡竞争大国利益的所谓“竹子外交政策”。

这个词由越南共产党总书记阮富仲(Nguyen Phu Trong)于2016年创造。根据官方越通社报道，它描述了河内“独立、自力更生、灵活和关系多元化的独特而特殊的外交政策”。

斯坦福大学南中国海“妙手项目”主任雷蒙德·鲍威尔(Raymond Powell)在接受美国之音电话采访时表示，“显然，每当美国航母访问越南时，中国都会不高兴”。他提到，最近中国科考船进入了越南专属经济区。

“看到美国航母第三次访问越南——我认为这是非常积极的一步——这显然是为了越南而做。允许美国航母访问需要大量的协调和政治意愿，”鲍威尔说。

6月26日，在被问及里根号航母访问越南一事时，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上对法新社表示，“希望有关国家的关系发展以及交往合作能够有利于促进地区的和平稳定繁荣。”

6月20日，她在例行记者会上谈到范明正访华时表示，“越南是中国的社会主义邻邦......相信此访将进一步巩固中越关系良好发展势头，推动两国全面战略合作走深走实。”