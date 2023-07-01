中国央行承诺加大力度稳定人民币汇率 经济学家：具体行动或面临挑战

来源：彭博社

中国央行承诺将加大力度稳定人民币汇率，此前随着市场担忧中国经济回升的强劲程度，人民币逼近15年来的最低点。

中国央行北京时间周五晚些时候表示，将“综合施策、稳定预期”。该央行在货币政策委员会第二季度例会报告中表示，将“坚决防范汇率大起大落风险”。

鉴于国内需求“还不强”，央行还承诺将更广泛地加大对经济的支持力度。周五上午公布的最新数据也证实了这一评估。6月份制造业活动再度萎缩，其他行业也动能不足。

该消息发布后，人民币兑美元汇率跌至七个月低点，使得本季度跌幅超过5%。人民币较去年11月创下的15年来低点距离不到1%。

“该新闻表明中国央行对人民币和经济的口头支持力度加大，”德意志银行首席国际策略师Alan Ruskin提及中国央行的言论表示，“如今市场将预计会有重大的后续行动。”

他认为这可能具有挑战性，原因是为促进增长而降低利率可能不利于提振汇率。Ruskin表示，将信贷支持与财政行动相结合会有所帮助。

中国央行的消息发布后，离岸人民币一度收复0.2%的失地。

中国央行的努力

Pantheon Macroeconomics首席中国经济学家Duncan Wrigley预测，如果人民币贬值速度过快，中国央行将准备好随时出手干预，尽管其乐于看到人民币平滑而稳定地贬值。

Wrigley表示，中国央行在其货币政策报告中暗示将加大对购房者的支持力度，以及将为开发商提供另一批资金，以确保住房项目完工。

Wrigley称中国央行提到增加使用“政策”工具来引导信贷流向特定行业，并呼吁引导金融机构增加制造业中长期贷款，“这些是我们可能在接下来一个月左右看到的额外定向刺激措施。”

中国央行提到“要克服困难、乘势而上，加大宏观政策调控力度”，但并未做详细说明。