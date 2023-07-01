港媒：破解深层矛盾乏突破 良政善治须虚怀纳谏

来源：香港明报社评

今天是香港回归26周年，也是现届政府上台一周年之日。中央落实爱国者治港，特区行政主导强化，现届政府强调施政要提速提效，过去一年不乏新政策新措施，但对于解决社会深层次矛盾，效果并不明显，以土地房屋问题为例，造地未见实质突破，简约公屋也不过是昂贵的过渡房屋，治标不治本，谈不上对症下药。以往特区施政面对太多政治掣肘，官僚程序又冗长僵化，拆墙松绑有其必要，但本届政府一些新做法，又有过犹不及之叹，予人仓卒行事、未有聆听各方意见之感。良政善治需要虚怀纳谏，若动辄质疑批评声音动机不纯，容易堵塞忠谏之路，对良政善治并无好处。

造地一年进展少 简约公屋不治本

七一回归周年，政府和私人机构有不少庆祝活动，吃喝玩乐优惠林林总总，然而比起一时的获得感，市民最希望的，仍是政府可以切实改善老百姓生活。香港行政长官李家超昨天表示，香港正处于由治及兴关键期，在《国安法》及爱国者治港原则的双重保障下，社会整体稳定，经济发展向好，香港吸引力有增无减。现届政府开局之年相对顺境，应该把握机会，处理各项老大难问题。当局强调要提升管治水平、工作提速提效，具体实践情况，值得深入检视。

去年施政报告引入KPI绩效指标管理概念，根据公开资料，已完成的指标有50项，包括成立“关爱队”及“北部都会区统筹办事处”等等，另有数十项未能找到资料了解进度。KPI对督促官员办事，无疑有积极作用，但对普罗大众而言，关键仍是政府能否急民所急，帮市民解决问题。当下香港最急须处理的问题，就是造地建屋。公屋轮候时间，去年一度升见6.1年，最近回落至5.3年，似乎改善不少，但就连当局也承认，这跟刚巧有较多公屋单位可供编配有关，平均轮候时间下跌，存在“季节性变化”因素。考虑到未来两三年公屋供应面临断层，轮候时间会否反弹，仍是未知数。

房屋局长近日表示，上任初期因应KPI而成立的3个工作组已取得成效，其中提速提量小组，将未来5年10.5万个公屋单位落成目标，增至12.8万个，另一小组正研究引进更多自动化机械，协助建屋等工序。近十年八载，政府展望未来10年建屋量时，总是以“头轻尾重”来形容，到头来却因为觅地困难，变成“头轻尾又轻”，不管落成目标说得如何如何，房屋一日未落成，市民始终担心当局又走数；就算12.8万伙目标实现，相对于未来10年逾30万伙建屋量目标，“头轻尾重”格局依然未有大转变。

当局表示，随着简约公屋落成，“公屋综合轮候时间”会徐徐下跌，但简约公屋只是昂贵的临时过渡房屋，与传统公屋性质大异，市民等待“上楼”（传统公屋），时间绝不会因此缩短。大增传统公屋供应唯一方法就是积极造地，然而过去一年，当局造地未见重大突破，交椅洲人工岛仍在走规划程序，北都发展至少要十多年后才知成绩，就连原本有机会短中期提供上万伙公屋的粉岭高球场建屋计划，现在也可能因为既得利益“寸土不让”而化为乌有。比起一些对市民无感的KPI，政府大举加快造地建屋、尽快落实高球场建屋计划，才是真正急民所急。

粉岭高球场建屋计划一拖再拖，政府再三强调需要尊重程序，但在另一些事情上，当局则以拆墙松绑为由，绕过正常程序做事，惹来非议。最近政府未有事先咨询劳顾会及聆听劳方意见，便批准26个低技术工种申请输入外劳，即属一例。以往特区政府施政遇到的问题，大致可分三类，一是议会拉布、事事泛政治化，二是既得利益阻挠有利整体社会的措施，三是官僚程序冗长僵化。中央落实爱国者治港，泛政治化情况不再。现届政府强调施政提速提效，急事当然可以急办，但基本规矩同样重要，去年底废除免针纸司法覆核官司是一次教训；精简流程拆牆鬆绑，有其必要，但要确保不同持份者有平等机会表达意见。输入劳工计划，有立法会劳工界议员质疑“行政霸道”，当局做事方式，值得检讨。

合理批评督促善治 香港独特性须维护

特区行政主导强化，政府施政能量加强，理论上有助于衝破固化利益藩篱，更能以整体社会利益作为施政依归，然而现实中，各种既得利益一定会想方设法透过不同渠道，试图左右政府决策；另外，官员制订政策，亦可能存在盲点，导致思虑不周。这些时候，外界的批评，正好可以发挥提醒作用，督促当局正视问题、确保行事不偏不倚，这其实也是促进特区良政善治的一环。

忠言难免逆耳，但为政者应该有虚怀纳谏的雅量，若真的觉得评论有不准确之处，可以澄清甚至反驳，但动不动就将批评形容为抹黑中伤、质疑批评者别有用心，一定会影响社会讨论公共事务的气氛，甚至令人觉得当局根本不想听反对意见。看待事情角度不一样，自然有不同意见，香港的独特性，在于开放多元，特区政府必须好好维护。