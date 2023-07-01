金溥聪入阵 丞相起风了

来源：台湾中时新闻网

作者：蒋德纲

如果国民党内真有一位像民进党造王者邱义仁的地位，那一定是金溥聪。国民党总统参选人侯友宜6月27日召开记者会，请出台湾前总统马英九御前带刀侍卫、前国安会秘书长金溥聪担任竞选总部执行长，金溥聪率领马家军堂皇而来，国民党造王者由朱立伦换成金溥聪！

金溥聪辅佐马英九上位台北市长、总统，历经国亲合、连宋配，以及与绿营扁、英两代交手，选战常胜军经验丰富。此刻金小刀出马，有几点不寻常的意义：首先是侯友宜未来竞选总部的权力架构出现变化，马英九、朱立伦担任荣誉主任委员，未来将不设主任委员，这意味着“总教练”朱立伦的造王者角色转移了，既然不设主任委员，竞总实权全由金溥聪一手主导。

其次，闹得风风雨雨的“换侯”恐将散场，既然朱立伦人马退出前线，挺郭派没办法一搭一唱了，马英九上一届已帮助过郭台铭回国民党参加总统初选，郭台铭这次如果还想再来一次，马、金进驻侯友宜的竞办阵容，郭在人情义理上都说不过去，这出宫廷政治角力应已落幕。

最后，金溥聪出马，该排除的障碍排除了、该就定位就定位，御前带刀侍卫更像是御林军大统领。国民党内非绿大联盟或政党轮替大联盟的杂音戛然而止，“蓝白合不合”将重新盘整战略、战术，步上总统大选正轨；前立法院长王金平主导的后援会将更有力量整合地方派系动员和金主圈，同时，韩国瑜与侯友宜的合体造势也将顺势开展。

有媒体人放大金溥聪与傅崐萁不合的矛盾，不过当朱立伦摆在荣誉主任委员的位子，傅崐萁的出路就只剩下爱国民党与遵守党纪一途而已，外界再难见缝插针。

就在金溥聪出马的第二天，总统府发言人谷辣斯因涉不伦恋请辞、赖清德阵营发言人戴玮姗涉嫌造谣、散布假讯息……，民进党这批年轻的小英男孩、小英女孩、花花公子、花花公主，老是在大选期间闯祸，皮可要绷紧一点，国民党攻击火力将因大内高手金小刀入阵，上升好几个档次，赖清德、邱义仁都要打起精神应战。