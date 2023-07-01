少年遭警击毙 巴黎郊区又一场“非裔悲歌”？

来源：香港01

作者：蔺思含

法国17岁非裔少年纳埃尔（Nahel）因在楠泰尔（Nanterre，巴黎市郊城市）驾车遇截查时拒绝配合，遭警察近距离枪击身亡，事件连日在全国引发示威与骚乱，多个城市的警局、汽车、路障、垃圾桶等遭放火或暴力损毁事件。这也令法国人回想起2005年引发骚乱甚至进入国家紧急状态的两名非裔少年之死，同样发生在巴黎市郊、同样是在躲避警察时身亡，法国会因此而再掀动荡吗？

据楠泰尔检察官Pascal Prache说法，警方周二早上发现纳埃尔在路上高速行驶，于是开警笛阻拦，期间纳埃尔多次违反交通规则、危及过路人性命。警方最初报告指，纳埃尔最终被截停时试图撞向警察，引致警方开枪，但后来在社交媒体流出的事发影像显示，两名警察站在车边盘查时，其中一人用枪指着司机，且有声音威慑称：“你将会被子弹击中头部”。Prache其后称，交警当时要求纳埃尔熄匙，但汽车却加速行驶，一位交警因此向纳埃尔胸部开枪。

当晚楠泰尔就爆发骚乱，火焰与催泪弹从这里迅速蔓延至巴黎的其他市郊地带、以及从图卢兹到里昂等全国各大城市。汽车、街边的垃圾桶、市政厅、警察局等，均遭到纵火和破坏，警察也遭示威者以烟花袭击；震耳欲聋的爆炸声和催泪弹烟雾，则从街头进入高层居民楼。

法国内政部6月30日宣布，在预计的骚乱之夜到来之前，法国周四已部署了近4万人的警察，波尔多、里昂、鲁贝、马赛和里尔等城市派出精锐警察部队，支援民主抗议活动。最新的消息指，全国有875人被捕，另有249名警察和宪兵受伤。

涉嫌向纳埃尔开枪的警员已遭拘留，其律师利纳德指出，涉案警员已向死者家属道歉，并强调警员原无意射杀少年，不过当时被碰撞导致枪口偏移才误射对方胸口，酿成悲剧。不过，南特检方认为“这不符合动用武器的法律条件”，依非预谋故意杀人罪起诉涉案警员。

法国总统马克龙也强烈抨击涉案警方“不可原谅”，不过随后遭警察工会反呛“未审先判”。

反恐法案助长警暴 去年13宗同类枪杀案

纳埃尔在被截停时遭枪击的影片引发了全国愤怒，但这已经是法国今年第三宗类似的案件，法国警方的数据显示，去年更有13人因在交通管制期间拒绝配合而遭警察击毙，创下新纪录。

专家称，2017年法国通过一项放款警察使用枪支的法律后，警方执法时出现的死亡案例显著增加。随着一系列恐怖袭击案冲击法国——包括2015年巴黎发生的自杀式爆炸袭击、2016年尼斯发生的卡车袭击等，国会在2017年以压倒性多数通过了法案，允许警察在自我防卫以外的情况向车辆或司机开枪，但仅限于司机在驾车逃离过程中可能危及生命的情况。

《纽约时报》引述法国研究者报告称，自该法律通过以来，警察枪杀驾车者的数量增加了六倍。路透社的统计则显示，大多数这类案件的受害者为黑人或阿拉伯裔。

除致命的枪击事件，法国警察也经常改进暴力手段而受到批评。例如，在2018年开始的黄背心抗议活动期间，一位欧洲高级官员谴责法国政府对该国数月的反抗议活动的处理方式，敦促他们“对人权表现出更加尊重”。近期，在反对提高老龄化的抗议浪潮中，法国警方亦被指对抗议者过于严厉。

“2005年梦魇”成法国热搜

纳埃尔事件引发的骚乱掀起法国舆论对警员执法方式的争论，同时因为受害者同是非裔，很多民众担心“2005年全国暴动”会卷土重来，“2005年梦魇”一词更已跃登各大媒体标题。

2005年秋天，当时17岁的Zyed Benna和15岁的Bouna Traore在巴黎市北部郊区Clichy sous Bois踢完足球准备回家，看到警察巡逻车驶过。据幸存下来的另一位少年Muhittin Altun，由于住在市郊贫穷地区的黑人青少年常常被警方盘查，而当时正值穆斯林斋月，他们为躲避警察盘问、赶回家吃饭而迅速逃离现场，随即被警察追赶，躲到变电站时不幸触电身亡。

事件触发民众上街，保安部队强力镇压，甚至向一间清真寺大门投掷催泪弹，冲突愈演愈烈，动乱迅速扩散。2天后，政府采取的强硬手段导致全法陷入暴动中，情况一发不可收拾；一周后，政府宣布全国进入紧急状态，近1个月后暴动才告平息。

政府当时的反应可谓火上浇油，时任内政部长的萨尔科齐（Nicolas Sarkozy，他后来成为法国总统）不仅怀疑2名死者的逃跑动机、否认警方执法过当，还拒绝为执法人员向清真寺投掷催泪弹一事认错及道歉，更公开称暴动分子“败类”（racaille），国内外舆论哗然，他的做法至今仍因此备受批评。

即便距离该暴动已近20年时间，但有政府顾问向法媒坦言， “2005年幽灵如影隔形，且看到社交媒体上逐渐见组织的骚乱令人忧心，认为有可能导致历史重演。”

幸好马克龙非萨尔科齐…

事实上，全国性的骚乱在有大量难民人口的住房区中肆虐。 尽管暴乱源于这些青少年的死亡，但同时揭露了这些移民人口受到管制、失业和对法国社会的疏离感等问题的深刻影响。

虽然自2005年骚乱后，法国开始正视郊区发展困境、警察暴力执法，乃至移民等更深层的社会议题，但成效有限。而且，不少分析认为，2005年与今天法国的社会氛围大不相同，如今法国刚经历黄背心运动与退休制度改革抗议等动盪，社会不稳，加上警民关系脆弱，还有智能手机和社群媒体的普及，使暴动动员更为迅速有力，或会使得类似的死亡事件造成更大的社会风险。

近20年来，法国族群冲突与警察暴力问题仍然无解，每当有案件发生，总能轻易挑拨敏感神经，成为法国社会令人忧心的未爆弹。

因此，总统马克龙很快出面谴责枪击事件、检察机构很快提出初步指控并拘留涉事警察，国会也计划审查2017年推出的反恐法，国家机关的迅速回应或许有助于缓解示威者的愤怒。在前两晚的骚乱中，警方更小心使用武力，可见当局极力避免2005年暴乱再次上演。