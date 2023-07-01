来源：台湾中时新闻网

台湾旅游界一位大老说，民进党可能下半年开放陆客来台，台湾“禁团令”可望随之解除，欣喜之情溢于言表。业界大旱望云霓的心情可想而知，但从陆委会透过联审会拒绝75名中国大陆旅游局官员来台来看，实在很难乐观。

今年台北夏季旅展14日登场，是旅游年度大戏，也是下半年台湾吸引游客最重要的指标，主办单位申请212位陆方人员来台，联审会却否决所有官员来台，理由是看不出大陆官员来台的必要性、急迫性、不可替代性。老实说，如果这就是“考量两岸整体形势发展”，陆委会不是不在乎业界期盼，就是不想两岸交流。

事实也是如此。马英九邀陆生访台，陆委会不断放话指陆生是“统战样板”，最后推给教育部“技术阻挡”，至今难成行；甚至连大陆放行台东凤梨释迦，也被说是“统战分化”，令人心寒。

陆委会龟缩的态度太奇怪，如果两岸交流都是统战，蔡政府又何以不断要求对岸坐上谈判桌？原因看来再清楚不过，原来总统蔡英文说两岸要“健康有序交流”、副总统赖清德喊“和平保台”都是做做样子而已，否则面对台湾人出席“海峡论坛”，赖清德也不会暗讽“被卖了还在帮人数钞票”！

只是民进党别忘了，现在风向开始有了转变。一是最近重启服贸的议题让外界质疑，民进党反服贸，蔡英文曾称ECFA是“糖衣毒药”，如今却尝遍甜头不敢中止ECFA；二是中美关系悄然转变，G2共管台海慢慢成形。不管民进党喜不喜欢，2024选战开打后的形势就是如此。

赖清德下半年将赴美“面试”。赖神别忘了AIT对两岸交流的耳提面命，让抗中回潮，美国人的面子可是过不去的。