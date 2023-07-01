服贸还在口水战，台湾的时光已一去不返

来源：台湾联合报社论

民众党总统参选人柯文哲最近抛出“重启服贸谈判”议题，引来大绿小绿围剿。民进党痛斥他可恶、不负责任、走回头路；时代力量则批柯文哲是为了抢深蓝的票，才不惜扭曲太阳花运动。对此，柯文哲则辩称，自己当年是“反黑箱、不反服贸”；他也呼吁民进党赶快通过《两岸协议监督条例》，不要让它在立法院躺着。

表面上看，围绕“重启服贸”的讨论似乎很热烈；实质上，它只是被当成大选攻防的工具议题，并没有任何政党真的认真在思考服贸的利弊和可能性。首先，柯文哲并不是自己主动公开倡议“重启服贸”，而是其草拟中的“国政白皮书”提及这点，被亲绿媒体翻出来炒作，他只能被动接招。其次，柯文哲最近多次排在民调首位，民进党当然要将原本对准侯友宜的火力移到他身上；原本贴给蓝营的“卖台”标签，也改送柯文哲。时代力量作为太阳花学运受益者，只能一味附和。第三，国民党其实乐见“服贸”重见天日，但也深知除非拿回执政权，否则此事终无可能，只能软弱地回应。

值得玩味的是，柯文哲辩称当年是“反黑箱，不反服贸”，说词听起来狡猾；但时移势易，倒也有不少人埋单。原因很简单：其一，当年随着反服贸而兴起的太阳花学运，近年光环剥落，不少民众开始后悔没给服贸机会。其二，两岸关系自反服贸后下坠，近年更走至剑拔弩张，年轻人必须延长兵役，这种恶劣关系并非民众所愿。其三，如柯文哲所说，当年反服贸是因为审查时的黑箱作业；同理，蔡政府和美国签订的《台美21世纪贸易倡议》原来也不拟送立法院审查，也是另一种“黑箱”。

经过多日论战，服贸能否重启，目前依然前途渺茫。然而，在“谁更黑箱”的争论下，蔡政府近日终于同意将《台美21世纪贸易倡议》从原本的送立院“查照”，改为送立院“审查”。这点，倒是这场论战的意外收获。尤其，美方与台签署的《美台21世纪贸易倡议》，在美国必须经过参众两院同意；而民进党在立院有过半席次，却连这个程序都想要省略，真的是“吃人够够”。若不是“重启服贸”的话题勾起民众心里的痛处，蔡政府岂会在乎什么民意，什么“黑箱”？

讽刺的是，这个被柯文哲称为“假新闻一条龙”的重启服贸议题，一周来受到各党的热烈讨论，也盘踞了媒体许多版面；但各方的争论只是口水战，“重启”根本不是焦点。说来可悲，这就是台湾政治浪费人民精力的一种独特方式：它燃烧民众的热情和脑力，却不追求成果或目标，任由所有能量在空气中消散而不以为意。

十年前，柯文哲和绿营共同把“服贸协议”打入地狱，宣称要建立监督机制的《两岸协议监督条例》也沉睡不醒；唯独民进党还坐享红利的ECFA，蔡政府仍紧抱不放。十年后，服贸或许仍有可供炒作的残余价值，绿白两党因此在那里津津有味地舌战不休；但台湾错过的时光和机会，谁能够弥补？十年前因应当时两岸发展程度设计的服贸协议，经过十年迁延，就算要再重走，也已不是当年的同一条路。可笑的是，台湾的政治人物，仍然只有同一套说词；他们陈旧的心态和步调，哪里带得动台湾前行之路？

没错，服贸还在政治口水战，但台湾十年的时光已经一去不返。台湾若连凤梨石斑及开放陆客都不能谈，要谈重启服贸，唯一可能就是政党轮替。否则，民众就只能继续坐视政治人物耗尽大家的期待和未来。