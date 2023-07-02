投资者对中国股市保持谨慎乐观 三季度股指反弹幅度或有限

来源：彭博社

中国经济复苏动能不足，投资者在期盼有力的刺激政策同时也对后市保持谨慎。他们预测第三季度陆港主要股指或仅将迎来小幅的上涨。

彭博新闻社本周对18位分析师和基金经理所作的调查问卷显示，他们对沪深300指数三季度末的预测中位数在3950点，较周五收盘仅有2.8%的涨幅，恒生指数的预测中值较收盘涨5.7%。

虽然大多数受访者表示市场已经触底，但预测结果显示，由于中国政府尚未出台大规模的经济刺激措施，投资者认为低迷的股市不太会迎来重大转变。近四成的受访者表示，最担心的市场风险是中国宏观经济数据，其次为地缘局势以及对美国经济衰退的顾虑。

尽管疫情清零政策已结束将近半年，中国近两个月的经济增长势头仍进一步放缓：房地产市场持续疲软，青年失业率创下新高，6月制造业活动再度萎缩。鉴于对盈利增长预期的下调，汇丰将上证综指和沪深300指数目标位分别下调2.8%和6.5%，花旗亦下调恒生指数年底目标位至22,000点。

“我们对2023年下半年的香港股市持防御性立场”，瑞银策略师Angus Chan在报告中写道。他表示，瑞银中国宏观团队下调了2023年中国GDP的展望，意味着香港的经济增长或有下行风险，同时香港还可能面临更高且历时更久的全球利率环境。

为了扭转局势并恢复信心，本次调查问卷的受访者建议以消费券和税收减免的方式加大财政支持力度，制定地方债务处置和置换的整体方案、加大对科技和新能源领域的投入、促进就业等。投资者并寄望7月召开的中共中央政治局会议出台更强有力的刺激措施。

华鑫证券分析师严凯文指出，政府应采取“更为有效的稳增长政策，类似于供给侧改革层面的经济扶持政策，而非货币政策”。

虽然对股市反转的预期不高，受访者中只有一位表示计划在未来几个月减少对于中国股票的投资，七名计划增加投资，其余受访者保持不变。

在板块表现方面，超过半数的受访者认为科技股将在第三季度表现最佳，其次是消费和国企股，认为房地产将表现最佳的仅有一位。这似乎体现了投资者对于房地产行业前景的悲观态度，尽管央行和地方政府已经采取降息和放宽限购措施来刺激需求。