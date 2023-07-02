小刀操盘、侯韩合体，侯友宜仍须政策对决

来源：台湾《联合报》

联合报社论

历经二个月的乱流后，国民党总统参选人侯友宜邀得国安会前秘书长金溥聪担任竞办首席执行官，为选战操盘。接着，在昨天黄复兴党部活动上，侯友宜也与高雄市前市长韩国瑜同框。侯友宜在选战节奏、团队战力和蓝营整合上，已渐迈开步伐。然而，在重新整队后，侯友宜更必须在政策诉求上打出政党对决气势。

当侯友宜还在努力挣脱喂药案乌龙泥淖时，同样深陷党内性骚风暴的民进党总统参选人赖清德，已开始以补助私大学费突围，并由教育部加码撒币，力挽青年选票缺口。民众党主席柯文哲更是空口一句“重启服贸”，就攫取大批声量。相对的，在政策议题上，侯友宜不是慢半拍就是模糊以对；甚至在两岸、核能议题上，侯过去与国民党保持距离或背道而驰的立场，正是其无法有效整合蓝营的主因之一。影响所及，国民党即便在传统优势的政策战场上，也难获共鸣。

就以重启服贸为例，绿营围攻火力虽猛，柯文哲却因此坐收声量，跟进的侯友宜则几乎看不到存在身影。柯文哲昨非今是，自然不是为了支持国民党的主张，而是因为民进党执政操弄反中，两岸局势紧张，国民党过去的两岸政策渐获“平反”。亟欲争取蓝营选票的柯文哲，选择在服贸、货贸议题上出击，此其时矣。

然而，最具正当性提出此一主张的侯友宜，虽也表示“两岸服贸协议要快速展开”，但一来没有完整论述，二来仅是“跟进柯文哲”，以致无法激起回响。原本是国民党的优势议题，反而成了柯文哲争取选票、抢得政策论述权的资本。

在能源政策上，侯友宜也面临同样的困境。在国际减碳趋势，以及民进党“非核家园”导致绿电弊案频传、电力供应不稳的情形下，国民党过去被攻击的核能政策，民意也有扭转迹象。以前反核四的柯文哲，率先提出核二、核三延役主张；在国民党总统提名之战落败的郭台铭，所提“重新检视核四重启可行性”主张，也被柯文哲采用。连赖清德也修正非核神主牌，主张将核能作为“紧急使用”。

原本固守政党立场即可抢得先机的侯友宜，却慢了好几拍。当其他参选人主张重启核电时，侯友宜只说“纳入选项”；待其跟进核二、核三延役话题，柯文哲、郭台铭已经走到了评估重启核四、长期规划新核能发展的阶段。国民党的传统政策又成了别人的加分题，而且还被拿来和侯友宜竞逐同一批选民。

其他政党“跟进”国民党的主张，并不仅两岸和能源议题。最核心的国家认同问题，主张台独的民进党，已经来抢“中华民国”招牌，连“务实的台独工作者”赖清德，喊起“中华民国台湾”也不打结。侯友宜虽然也说“捍卫中华民国”，但连基于宪法的“九二共识”都说不出口，反而失去了话语权。

侯友宜请出金溥聪操盘，有助选战策略升级和加速蓝营整合；尤其金溥聪曾是前总统马英九的心腹重臣，代表的是国民党在国家认同、两岸和平、能源经济等传统政策方向。侯友宜与韩国瑜合体，除了递橄榄枝，营造大团结态势外，在国家认同和两岸立场上也具象征意义。虽然国民党内对这些“传统主张”仍见犹豫，但侯友宜应该体认：如果国民党对自己的主张都失去信心，要如何说服选民支持？如果国民党的主张与其他政党没有分别，选民又为何一定要投票给国民党？同样，在其他重大议题上，选民也等着看侯友宜的主张。国民党在政策上与民进党、民众党做正面对决，才是正办。