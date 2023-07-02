马克龙执政危机 涉种族警暴突显移民不公待遇

来源：明报

巴黎市郊北非裔青年纳赫勒死于怀疑涉及种族主义的警暴，再次引发法国总统马克龙的执政危机。继马克龙首个任期的黄背心示威后，法国警方再次卷入滥暴指控，这次加添的种族争议元素，同时突显穷困移民及其后代聚居大城市郊区长期面对不平等的隐患。

人权组织斥警存制度性种族主义

联合国人权事务高级专员办事处发言人沙姆达萨尼上周五发声明关切纳赫勒之死，指法国是时候认真处理执法部门内部种族主义问题。她说：“我们呼吁当局确保警队使用武力来处理示威中的暴力元素时，始终会尊重合法、必要、合乎比例、非歧视、预防和问责的原则。”

纳赫勒是今年以来警察截查期间致命枪击的第三名受害者，而去年总数多达13人。2017年新法例上路，法国警员毋须以自卫为由即可合理化开枪行径，形同开枪包袱减少，而自2017年以来，大部分同类个案的死者都是黑人或阿拉伯裔，人权组织借此指控执法部门存在制度性种族主义。

有专家直言，法国政府不可再对人权组织对警察提出的种族主义等指控视若无睹。历史学家马斯（Cedric Mas）在Twitter分析，政治权力拒绝向警察开刀这点始终未变，“美国和英国在1960年代和1980年代的暴乱带来深层的警队改革。但法国呢？过去40年来一成不变”。

法国官方坚称在公共政策上采取所谓“色盲”模式，宣称体现种族和族裔平等，但这套论述近年益受质疑。研究种族和社会公义的英国纽卡素大学学者马吉（Keith Magee）在美国有线新闻网络（CNN）网站撰文，直指法国的“色盲”政策只是迷思，“相当于对少数族裔的国家级煤气灯效应（gaslighting，即以心理操纵方式将受害人洗脑），而这个国家系统性种族主义的受害者知道这点”。

穷困移民聚居市郊问题未解

这次警暴争议还揭示法国长年以来的市郊不平等问题。2005年法国骚乱便是巴黎市郊两名北非裔男子躲避警察时意外被电死触发，其后蔓延到其他移民或其后代占多数的市郊贫穷地区，进而扩展到全国，即使骚乱及后平息，但因殖民历史遗留下来的移民聚居市郊问题，始终未曾解决，市郊地区不时爆发骚乱，只是没这次规模那么大。