来源：中时电子报

作者：黄智贤

法国总统马克龙提前离开欧盟峰会，赶回法国处理暴乱。法国已经发生3次暴乱。情势失控。

这次暴乱，起因是一名非裔的17岁青少年，因为开车拒绝警方临检，最后警员开枪射杀。于是从巴黎开始，全法爆发大规模暴动。到现在已经有875个名民众被逮捕。有249位警察受伤了。事态还在扩大中，还看不到平静下来的苗头。

马克龙在6月30日，召开了第二次内阁危机会议。马克龙公开呼吁，法国的家长们，“管住自己的子女，不要让年轻人上街暴动。”他还呼吁社群媒体，要“移除太过暴力的抗争画面”。

我不由得想起香港暴乱时。当时欧美可是出钱出力，鼓励香港年轻人，甚至青少年，暴力袭击警察，放火烧地铁，洗劫商店。佩洛西还说是，那是一道最美的风景线。

他们可不希望香港家长“管好自己的子女”。那叫做压抑觉醒。他们可是全力让社群媒体，对香港警察造谣。用各种血腥画面，鼓动香港年轻人，以为暴力攻击，才是民主。不让播出血腥画面？那叫做香港特区政府打压言论自由。

法国政府现在正在考虑，国家要进入“紧急状态”。“紧急状态”类似“戒严”。会给法国政府更大的紧急处分权。可以宵禁，可以禁止示威。并且让警方有更大的权力，制止“嫌疑暴民”，搜索居民房屋。

原来，欧美政府可以制止“嫌疑暴民”呀！原来制止暴民才是政府该做的事呀！可是欧美在香港暴乱，跟台湾太阳花时，可是不准香港跟台湾制止现行犯的暴民呀！

原来，香港跟台湾发生的反政府暴乱，都不能被阻碍。关键在哪里呢？

关键在香港跟台湾。

台湾太阳花，是为了反对两岸服贸协议。香港暴乱，是为了反对香港跟内地建立刑事逃犯审判的条例。当时的暴乱，根源都是反中仇中的暴乱。都是反对香港与台湾，跟大陆之间的正常往来。

美国怎么处理暴动？英国怎么处理暴动？法国怎么处理暴动？都很一致。违法就镇压，暴动就平乱。敢闯国会，立刻开枪杀人，毫不犹豫。那叫保护民主。

但在中国地头上，可就不许镇压平乱了。那叫打压民主。因为在欧美搞暴动，叫做暴民。在中国地头上搞暴动，叫做民主斗士。

作者为资深媒体人