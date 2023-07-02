3＋1方案 亲美抗中的代价

来源：中时电子报

作者：吴崇涵

台湾国防部与教育部推出“3+1方案”，让役男在3年内就完成大学学业，剩余1年当兵。无独有偶，副总统赖清德也提出战时主力是志愿役而非义务役，义务役是备战部队，工作是守护基础建设与城乡。以上两个事件，主要还是在选举阶段全力抢攻年轻选票。然而在教育者与一般市民眼中，不但是政策论述有瑕疵，在施行上也面临许多困难处。

以大学“3+1方案”来看，役男虽然得以自行选择3年即毕业，但多数科系在课程设计、教师分配、暑期规划等都还未有配套。举例如必修课程与后续课程的挡修问题，许多学生会因基础必修课程还未修习或重修，需利用暑期重修，但各校现在暑期是否有足够的教师与资源开课皆是问题。

在目前少子化间接影响各校教师员额上，要腾出专任教师或增聘兼任教师大量开设暑期课程，也有不小困难。此外，台湾现有学期过长，各校仍需上满18周课程，严重挤压暑期开课时间；就算以台、政大为首的国立大学开始试办16周课程，但放眼全台，现有学制的确不太适合学生利用暑期进行暑修计划。

此外，现行各校都有辅系双主修的规划分配，若鼓励大学生3年毕业，将严重影响现阶段学生修习辅系与双主修的意愿。更不用说未来朝国际化接轨，采用大一不分系所的概念后，当大一不分系所，并要让学生3年就毕业，学生的受教权与教师的教学品质势必会大打折扣。届时，学生即便想利用寒暑假期间进行充实自我的计划，无疑也会成为天方夜谭。

至于义务役于战时不用上第一线的说法，非但没有清楚阐释全民国防的意涵与概念，也混淆义务役与志愿役的基本区别。

台湾全民国防与战时动员的概念，即要确保具有第一线作战能力的军士官，能有训练后备与义务役军人的能力，也要让志愿役有足够的生存力抵抗长期侵略。因此，美方才会不断要求台湾延长义务役的役期与加强后备军人动员能力。但依据赖副总统的说法，不但与现阶段整军备战的概念有所违背，也不符合美方对于台整体战力规划的目标。

大学“3+1方案”与义务役不上第一线的政策，主要还是为了降低兵役延长1年所带来的选举冲击。然而，这类内部政策，无疑受制于美台关系与整体国际情势框架；而国防与外交政策的好坏，也很难完全跳脱国际关系的影响。

以目前政府面对美中竞争加剧，在抗中保台口号的带领下，若要强权保护，势必要付出相对的代价与社会成本，关于这点，从“3+1方案”与兵役延长就可清楚看出。

作者为国立政治大学外交学系教授