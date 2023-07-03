郭台铭并购或独立参选？

来源：台湾联合报黑白集

侯友宜获提名后，郭台铭的造势一直未停。最近传出他可能“独立参选”，因而须倚赖民众的连署推荐，门槛是28万份连署书。但郭台铭还有另一条路，就是寻求“郭柯配”；帮忙传话的人说，郭台铭甚至认为有机会“并购民众党”。这“并购”二字，把柯文哲吓到了，原要安排的“郭柯会”连忙喊卡。

有钱的人，讲话就是比较放肆。但像郭董这样，把跨政党合作直接套上企业的“并购”概念，仿佛有钱的人就能一口吞掉别人，未免太财大气粗。也难怪，柯文哲非但未露出“待价而沽”的喜悦，民众党内反而杂音四起，郭柯会只好喊卡。

如果郭台铭也自行参选，那么总统大选的“三脚督”就变“四脚督”了。根据最新民调，侯友宜支持度尚无起色，但郭董也笑不出来，他排名老四。更尴尬的是，一旦出现四脚督，柯文哲的民调就从稍早的领先一次跌回原点，只剩下两成。原因不难理解：柯Ｐ的领先者形象，只是“郭粉”暂时寄生罢了。

郭台铭参选总统的意志，让人敬佩；但他不遵守游戏规则的任性和霸气，则令人难以恭维。更可议的是，他认为一切都可以用钱摆平的心态，让人担心可能危及台湾的民主。政治如果沦为金钱万能游戏，公平正义就荡然了！

四年前的殷鉴不远，郭董好好想想自己要留下什么。