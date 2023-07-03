香港距离“由治及兴”有多远？

来源：香港01

作者：凌益琛

香港特首李家超上任一周年，也是香港特区成立第26周年。回望过去一年，特首致力说好香港故事，形容香港已经踏上“由治及兴”的起跑线；然而，细看每一小个香港故事，“治”的基础较弱，“兴”的活力不足，切忌自我感觉良好。著名社会学家吕大乐在专栏指出，现届政府政策解说漏洞百出，而且缺少与各方的良性互动，“幸好”当下市民小心翼翼，暂时没有表达强烈反对，但也没有给予积极回馈。中国内地知名博客“靖海侯”也撰文提醒，对于从“由乱到治走向由治及兴”这一目标，香港尚有距离。特首政策组专家组成员何建宗则向《香港01》表示，相对往届政府而言，现届政府已经采取更加积极态度处理众多棘手问题，而下一阶段应该着力解决各级公务员的作风和效率，促使他们与时并进，带领市民融入国家发展大局。

歌舞升平还是潜藏暗涌？

“要转变治理理念，把握好政府和市场的关系，把有为政府同高效市场更好结合起来”、“中央全力支持香港积极稳妥推进改革，破除利益固化藩篱，充分释放香港社会蕴藏的巨大创造力和发展活力”、“香港最大的民心，就是盼望生活变得更好，盼望房子住得更宽敞一些、创业的机会更多一些、孩子的教育更好一些、年纪大了得到的照顾更好一些”、“要排除一切干扰聚精会神谋发展”——去年7月1日，中共总书记、国家主席习近平排除万难来港出席第六届特区政府就职典礼，并就提高治理水平、增强发展动能、排解民生忧难、维护和谐稳定等方面，对李家超政府提出“四点希望”。

一年过去，中央政府的谆谆教诲言犹在耳，特区政府的施政成效则是言人人殊。从李家超连日接受媒体专访所透露的信息来看，他似乎颇为满意自己和问责班子的施政表现，不断重申市民更加开心了、社会更加团结了、香港更加积极了。但与此同时，也有不少声音认为，这种“歌舞升平”可能潜藏暗涌，因为资源分配尚未重整、产业政策尚未完善，所以劏房仍未告别、农地仍未征收、丁权仍未解决、产业仍未升级、收入仍未提高、工时仍未限制、退保仍未启动、医疗仍未改善......实在难言更有获得感和幸福感。

政府市民之间存在距离

“政府与民众之间，存在距离。那种感觉或未至于是冷漠，但肯定就是淡淡然，‘其实唔系几满意，不过不会讲出口’而已。”香港教育大学香港社会研究讲座教授吕大乐日前（6月30日）在专栏发表《政府与民众的距离》指出，当政府重复强调由乱到治、由治及兴、砥砺前行、踏上征程，民间却在窃窃私语——当局是否过了“火位”？对人处事是否不必要地“重手”？施政风格是否少了“港味”？“很多政府的动作、行为虽然未有引起强烈反应（事关一般市民都小心翼翼），不过却未能鼓励民间积极回馈。”

对于这种“距离”，市民未必“收货”，但也失去推动政府改善的信心。吕大乐总结政府有两大特点：其一，不擅于解说，所以在自圆其说的过程中漏洞百出；其二，把“善治”挂载嘴边，却鲜少与各方良性互动，而是自说自话，缺少了相互认识和相互接纳。

“治兴”没有完成时

内地资深媒体人“靖海侯”也在微信公众号发表《如何评价香港这一年》，谈及他的观察。对于香港过去一年的发展，他首先从六个方面给出相对正面的评价：“政治上的稳定，前所未有；经济上的问题，客观存在；社会上的平静，有效维持；对自己的认同，逐渐接受；对国家的忠诚，正在压实；对世界的联系，努力巩固。”及后他又形容，经过这一年的稳定发展，政治、经济、社会事务都在呢如规范有序的轨道，而拨乱反正时期所引发的社会局部躁动也正在安抚下来，目前“宪制秩序不再混乱不清，政府施政不再捉摸不定，社会运行不再狂乱不羁，市民心态不再梭巡不定”，形成良好基础。

至于从“由乱到治走向由治及兴新阶段”这一目标，香港落实得怎么样？靖海侯先是引述过往撰文解释，“由乱到治”是一种政治上、社会上的新局面，是稳定、有序、可控的；而“由治及兴”则是政治清明、经济繁荣、社会昌盛、人民幸福，可以感知可以呈现的人心凝聚、精神富足的时代场景；及后他明确表示，“香港目前离这一目标，尚有距离”，因为“治乱”要保持进行时，“治兴”却没有完成时。

靖海侯特别提醒，香港各方需要意识到的是，中央对于香港这一要求别具意义：意味管治方法的改变，矫枉过正或已成过去时；意味管治要求的升级，治理能力正需要跟上来；意味管治逻辑的延续，基础建设一刻不能懈怠；因此，无论是“反对派”还是“建制派”，都不能活在过去，而他们思考和行动的逻辑都需要改变。最后，靖海侯寄语，在香港回归祖国26周年之际，“人们可以再理清这些思路，对香港多点信心。”

下一步加强公务员改革

“一年过去，我们看到本届政府与过往相比，确实以更积极进取的态度，处理众多棘手问题。”一国两制青年论坛创办人兼主席何建宗，也和《香港01》分享他的见解。他举例指，在抗疫政策上，现届政府果断采取完全有别于上届林郑月娥政府的措施，先向外国开放，后再大幅放宽甚至撤销入境隔离措施，一洗上届政府“两头不到岸”、“畏首畏尾”的弊端，而这少不了要归功于专业性强、做事果断、了解内地的新任医务卫生局局长卢宠茂；至于土地房屋问题，尽管新推出的“简约公屋”细节备受争议，但也充分反映政府愿意以创新思维突破现有框框、以最快速度减少不适切住户数目的决心。

去年特区政府换届之前，何建宗曾就“下届怎么办”撰写系列文章，改革公务员政治忠诚文化。一年过去，何建宗认为，随着《香港国安法》的实施和“完善选举制度”的落实，相信公务员不会再出现公然违反政治忠诚或攻击政府的情况，“然而，公务员的作风、效率、能否与时并进、能否带领市民融入国家发展大局仍然存在疑问。”他表示，李家超为公务员制定KPI，可以视为提高治理水平的开端，但公务员体制源自英国，回归以来没有任何改变，积存了一些体制痼疾，可以透过对外招聘、加强赏罚等措施改善。

至于有评论指出，李家超过去一年非常努力“说香港故事”，但从市民观感而言，他所说的香港故事或与普罗大众所感受到的香港现实有所落差，两者彷似处于“平行时空”；何建宗表示，“说好香港故事”的对象主要是外国和内地，前者是要纠正西方政客和媒体对香港的抹黑，后者是要让内地同胞知道香港由乱及治、重回活力。他明白香港市民有不同诉求和观感，比如关注移民人数增加、劳工短缺、治安问题等等，“这个落差是很自然的，关键是特区政府对内对外的故事内容，叙事手法都应该有所不同。”