来源：台湾中时新闻网

作者：吕昭隆

去年8月，时任美国众议院议长佩洛西旋风访台，赢了面子，再屁股拍拍走人，而且退休了，却让台方在军事上吃了个大亏，赔了海峡中线，蔡政府这笔交易太不划算了。

现在中国大陆军机飞过中线已是家常便饭，更得寸进尺，进一步试探我底线。根据台湾国防部公布的资讯，6月24日有8架歼10大陆军机，分别由北、中、南3个方向越过海峡中线，并抵近台湾24浬线。事实上，大陆军机贴近台湾24浬线已经很多次了，只是以往未公布，陆机用意在测试台方的底线与应处。

自去年8月大陆军演后，台湾军方强调以“守中线、守领海、守主权”原则，“稳固现状”，但中线本来是双方默契，互不越过，又何须“守”？现在军方特别强调“守中线”，就代表中线已不复往昔。想要大陆自动退回中线以西，很难；咬到嘴的肉，不会轻易放掉。

台湾军方内部很清楚，两岸军力差距大幅拉开，北京现在是切香肠，先造成没有海峡中线的事实，再来是过一小段中线，接着是大口咬，蚕食鲸吞，直到贴近台24浬底线；现在不但中线失守，再从24浬“突入”只是时机问题。一旦北京决定机舰开始“突入”，两岸擦枪走火的机会即刻升高，特别今年是台湾总统大选年。

台湾国防安全研究院有学者近日撰文指出，大陆继试图抹灭台湾“防空识别区”（ADIZ）后，下一步将很快“突穿台湾领海外侧的邻接区”，若要避战，美军必须助台湾将解放军活动推回至台湾ADIZ及台海中线东侧以外区域。

换言之，这篇文章是想重新恢复海峡中线。至于如何恢复，文章出的点子，是要美方在台海周边加大海空兵力部署，在平衡军势之基础上，建立适足拒止解放军活动的“新常态”。文章只差没说要老美天天派机舰巡弋海峡中线。

采用军事手段逼中共退回海峡中线，而且是假借外力，这绝对是个坏点子，只会把台海逼到绝境。美军军舰每个月自由航行过台海，北京就鼻子摸摸认输？非但没有，反而加大跟监美舰的力道，陆舰近日还做出“鬼切”的高危险动作。

更何况，来了个佩洛西，就掀起两岸军事大波澜，美方现在也看出让两岸剑拔弩张的巧门；如果美国试图用军事手段逼大陆退回中线，只会让两岸更加兵凶战危。

国防安全研究院的文章指出，若美国未能以有效军事外交行动，协助将解放军活动推回台湾ADIZ及台海中线东侧以外区域，即使台湾海空军将现有能量放至最大、最久，台军应变空间仍会不断遭压缩，最终迫使台湾不得不行使自我防卫权。

这是实话，军方也担心。但想要恢复海峡中线，得靠政治解决，因此下任总统由谁出线相当重要，若能处理得好两岸关系，不是没有机会。

（作者为台湾资深媒体人）